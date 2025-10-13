Автобусы, трамваи и троллейбусы — кому не нужно платить за проезд в транспорте

Женщина стоит возле трамвая. Фото: Новини.LIVE

В Украине многие категории граждан могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Это не только пенсионеры, но и ветераны боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие.

О том, кому государство гарантирует льготы в общественном транспорте в октябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

По данным Департамента социальной и ветеранской политики, в 2025 году в Киеве определенные группы населения имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. К ним относятся:

Пенсионеры по возрасту. Дети из многодетных семей и их родители. Участники боевых действий и лица, приравненные к ним. Пострадавшие и реабилитированные участники Революции Достоинства. Дети-сироты и те, кто остался без родительской опеки. Бывшие несовершеннолетние узники нацистских концентрационных лагерей и гетто. Люди с инвалидностью (в том числе из-за войны) и их сопровождающие. Люди, которые не работают и ухаживают за лицами с инвалидностью или гражданами пожилого возраста. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и дети со связанными с ней инвалидностями. Ученики школ, курсанты военных учебных заведений и студенты некоторых университетов (некоторые категории пользуются скидкой 50%). Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, пожарной охраны, Национальной полиции и других государственных структур.

В некоторых городах, в частности в Киеве, предусмотрены дополнительные льготные категории. Право на бесплатный проезд для таких граждан подтверждается электронной "Карточкой киевлянина".

Как воспользоваться льготным проездом

Чтобы подтвердить свое право на бесплатный проезд, пассажир должен иметь при себе: удостоверение установленного образца, справку, подтверждающую статус льготника или электронный льготный билет (в городах с автоматизированной системой учета). Документы должны быть действующими и соответствовать вашему статусу.

Могут ли требовать деньги у льготника

Перевозчики обязаны предоставлять бесплатный проезд при наличии соответствующих документов. В случае отказа предусмотрен штраф от 170 до 850 гривен. При систематических нарушениях водителя могут уволить.

