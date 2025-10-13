Відео
Україна
Безплатний проїзд в транспорті — хто має пільги у жовтні

Безплатний проїзд в транспорті — хто має пільги у жовтні

Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:30
Автобуси, трамваї та тролейбуси — кому не потрібно платити за проїзд в транспорті
Жінка стоїть біля трамвая. Фото: Новини.LIVE

В Україні багато категорій громадян можуть користуватися громадським транспортом безплатно. Це не тільки пенсіонери, а й ветерани бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та інші.

Про те, кому держава гарантує пільги в громадському транспорті у жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За даними Департаменту соціальної та ветеранської політики, у 2025 році в Києві певні групи населення мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. До них належать:

  1. Пенсіонери за віком.
  2. Діти з багатодітних сімей і їхні батьки.
  3. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них.
  4. Постраждалі та реабілітовані учасники Революції Гідності.
  5. Діти-сироти та ті, хто залишився без батьківського піклування.
  6. Колишні неповнолітні в’язні нацистських концентраційних таборів і гетто.
  7. Люди з інвалідністю (у тому числі через війну) та їхні супроводжуючі.
  8. Люди, які не працюють і доглядають за особами з інвалідністю або громадянами похилого віку.
  9. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи та діти з пов’язаними з нею інвалідностями.
  10. Учні шкіл, курсанти військових навчальних закладів і студенти деяких університетів (деякі категорії користуються знижкою 50%).
  11. Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, пожежної охорони, Національної поліції та інших державних структур.

У деяких містах, зокрема в Києві, передбачені додаткові пільгові категорії. Право на безплатний проїзд для таких громадян підтверджується електронною "Карткою киянина".

Як скористатись пільговим проїздом

Щоб підтвердити своє право на безплатний проїзд, пасажир повинен мати при собі: посвідчення встановленого зразка, довідку, що підтверджує статус пільговика або електронний пільговий квиток (у містах з автоматизованою системою обліку). Документи повинні бути чинними та відповідати вашому статусу.

Чи можуть вимагати гроші у пільговика

Перевізники зобов’язані надавати безплатний проїзд за наявності відповідних документів. У разі відмови передбачено штраф від 170 до 850 гривень. При систематичних порушеннях водія можуть звільнити.

Раніше ми писали, що багато українців мріють про фінансово безтурботну пенсію. Однак далеко не всі замислюються, яку суму потрібно накопичити, щоб після 60 років підтримувати звичний рівень життя та комфорт.

Також ми розповідали, що у поїздах ручна поклажа включає особисті речі та легкі предмети, які зручно переносити та розміщувати у спеціально відведених місцях. При цьому правила Укрзалізниці чітко визначають обсяг багажу, який кожен пасажир може брати із собою.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
