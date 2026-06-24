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Главная Экономика Безнадежная недвижимость: почему объекты могут не ввести в эксплуатацию

Безнадежная недвижимость: почему объекты могут не ввести в эксплуатацию

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 19:10
Ввод объектов недвижимости в эксплуатацию: почему этого может никогда не произойти
Ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые объекты недвижимости могут так и не сдать в эксплуатацию. Из-за этого жилье украинцев, приобретенное ими до завершения строительства, рискует остаться неоформленным и непригодным для использования. Мы разобрались, почему возникают проблемы на рынке недвижимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что мешает застройщикам ввести недвижимость в эксплуатацию.

Целевое назначение земли

Нередко случаются ситуации, когда целевое назначение земельного участка не совпадает с объектом, построенным на нем. Логика проста: если в документах указано "для индивидуального садоводства", то открыть на этой территории бизнес-центр или построить жилой комплекс невозможно.

Часто застройщики обходят ограничения и строят апартаменты на участках, целевое назначение которых не допускает размещения жилых помещений. Это коммерческая недвижимость, однако пригодная для комфортного проживания. Обычно там обустраивают зоны для отдыха, кухню, санузел и т. д.

"Это выход из ситуации, когда на землях, не предназначенных для жилищного строительства, можно построить апартаменты. Но это наносит ущерб городу и его жителям. Ведь такая недвижимость не соответствует требованиям социальной инфраструктуры", — отметила председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Функциональное назначение территорий

Еще одна причина отказать застройщику во вводе недвижимости в эксплуатацию связана с нарушением градостроительной документации (зонирования). Тип построенного объекта должен соответствовать функциональному назначению территории в соответствии с генеральным планом населенного пункта.

В Украине с этим возникают проблемы, поскольку из-за полномасштабной войны обязательства по разработке актуальных "комплексных планов пространственного развития" отложили до 2028 года. В Киеве, например, до сих пор используют документ тридцатилетней давности.

В результате — бывают ситуации, когда застройщик покупает участок для строительства частного коттеджа или жилого комплекса, а затем узнает, что в его зоне ответственности предусмотрено строительство исключительно промышленных объектов.

Что препятствует вводу в эксплуатацию

Другие причины, помимо несоответствия целевому и функциональному назначению, включают:

  • отсутствие разрешительных документов;
  • неготовность инженерных сетей;
  • невозможность подключения сетей;
  • неправомерное внесение изменений в утвержденный проект строительства.

Каждое из этих оснований может отсрочить запланированную дату ввода объекта недвижимости в эксплуатацию или вообще привести к "заморозке" процесса.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит дом в украинском селе. Мы нашли истории нескольких семей, которые решили переехать из города в сельскую местность. Они поделились информацией о том, сколько заплатили за дом — цены оказались умеренными.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам не рекомендуют покупать жилье над коммерцией. Риэлторы обращают внимание на неудобства для постоянного проживания. Например, шум от бизнес-деятельности, посторонние запахи, повышенные риски пожара и т. д.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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