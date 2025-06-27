Без штрафов — как отказаться от кредита после его получения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По статистике, ежемесячно украинцы берут около 700 тысяч кредитов "до зарплаты". Только в 2024 году граждане оформили более 8,3 миллиона микрозаймов на сумму 51,69 миллиарда гривен. Однако иногда возникают ситуации, что после подписания кредитного договора человек меняет свое решение и хочет отказаться от займа.

Можно ли отказаться от кредита после его получения, объяснили на онлайн-платформе "Гаразд", созданной Национальным банком Украины.

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Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О потребительском кредитовании" заемщик имеет право отказаться от кредита в течение 14 календарных дней с даты оформления. Такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Как отказаться от кредита

Для отказа от займа, даже если договор уже подписан, а деньги получены, необходимо осуществить всего два шага:

Обратиться по официальным каналам связи в банк (финансовое учреждение), чтобы написать заявление-отказ. Вернуть кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Важно: кредитор не может требовать от заемщика уплаты каких-либо других платежей в связи с отказом от кредитного договора.

Специалисты пояснили, что после отказа заемщика от кредитного договора, автоматически прекращают действовать все соглашения о предоставлении дополнительных или сопутствующих услуг, которые он подписал.

Все расходы заемщика подлежат возврату в течение двух недель с даты заявления об отказе. Исключениями являются случаи, когда эти услуги уже были предоставлены потребителю (например, банк провел оценку имущества).

От какого кредита нельзя отказаться

Отказаться нельзя от потребительского кредита, если имели место следующие обстоятельства:

с целью обеспечения обязательств по кредиту были подписаны нотариально заверенные договоры — расторжение такого соглашения должно происходить согласно праву досрочного погашения;

заем был предоставлен для оплаты работ или услуг, которые выполнили до истечения установленного срока для отказа от кредита.

В соответствии с Законом "О потребительском кредитовании" право отказаться от кредитного договора должно быть указано в соглашении, которое заемщик заключает с финансовым учреждением.

Если банк (финансовое учреждение) нарушает ваши права относительно отказа от кредита или других вопросов, необходимо обратиться в Национальный банк Украины через чат-бот или онлайн-форму на сайте учреждения.

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