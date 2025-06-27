Без штрафів — як відмовитися від кредиту після його отримання

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За статистикою, щомісяця українці беруть близько 700 тисяч кредитів "до зарплати". Лише у 2024 році громадяни оформили понад 8,3 мільйона мікропозик на суму 51,69 мільярда гривень. Однак іноді виникають ситуації, що після підписання кредитного договору людина змінює своє рішення й хоче відмовитися від позики.

Чи можна відмовитися від кредиту після його отримання, пояснили на онлайн-платформі "Гаразд", створеній Національним банком України.

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Зазначається, що відповідно до Закону України "Про споживче кредитування" позичальник має право відмовитися від кредиту упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Такий пункт має бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Як відмовитися від кредиту

Для відмови від позики, навіть якщо договір вже підписаний, а гроші отримані, необхідно здійснити лише два кроки:

Звернутися офіційними каналами зв’язку до банку (фінансової установи), щоб написати заяву-відмову. Повернути кредитні кошти разом із процентами за користування, передбаченими умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Важливо: кредитодавець не може вимагати від позичальника сплати будь-яких інших платежів у зв’язку з відмовою від кредитного договору.

Фахівці пояснили, що після відмови позичальника від кредитного договору, автоматично припиняють діяти всі угоди про надання додаткових або супутніх послуг, які він підписав.

Всі витрати позичальника підлягають поверненню впродовж двох тижнів з дати заяви про відмову. Винятками є випадки, коли ці послуги вже було надано споживачеві (наприклад, банк провів оцінку майна).

Від якого кредиту не можна відмовитися

Відмовитися не можна від споживчого кредиту, якщо мали місце такі обставини:

з метою забезпечення зобов’язань за кредитом були підписані нотаріально посвідчені договори — розірвання такої угоди має відбуватися згідно з правом дострокового погашення;

позика була надана для оплати робіт чи послуг, які виконали до закінчення встановленого строку для відмови від кредиту.

Відповідно до Закону "Про споживче кредитування" право відмовитися від кредитного договору має бути зазначене в угоді, яку позичальник укладає з фінансовою установою.

Якщо банк (фінансова установа) порушує ваші права щодо відмови від кредиту чи інших питань, необхідно звернутися до Національного банку України через чат-бот або онлайн-форму на сайті установи.

Раніше писали, як українцям отримати кредити в іноземних банках.

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