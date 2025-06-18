Військовим не надають кредити — Гетманцев озвучив рішення

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки, які обслуговують відповідні зарплатні проєкти, мають автоматично надавати військовим кредитні ліміти. Держава також має взяти на себе певні зобов'язання й компенсувати банкам частину витрат з бюджету.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Чому військовим не дають кредити

Урядовець пояснив, що передбачена законодавством України преференція щодо заборони на стягнення з військових відсотків та штрафів за кредитами, є насправді істотною перешкодою. Банки масово відмовляють військовослужбовцям у кредитуванні, бо вважають їх "ризиковими клієнтами".

Як можна розв'язати проблему

Гетманцев погодився з пропозицією співзасновника monobank Олега Гороховського щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати захисникам кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання.

"Той банк, який обслуговує зарплатний проєкт (виплачує винагороду військовому) — він повинен в межах цієї винагороди місячної давати йому кредитний ліміт", — зауважив нардеп.

Він також додав, що українські банки мають брати на себе додаткові обов'язки й можуть собі це дозволити, адже досить непогано заробляють на зарплатних проєктах. Зокрема торік банківська система в Україні була найприбутковішою за всю історію.

Крім того, вважає Гетманцев, необхідна участь держави, яка "спочатку ухвалила рішення про пільгове кредитування для військових, а потім самоусунулася". Тож зараз вона повинна взяти окремою бюджетною програмою частину відсотків за пільговими кредитами й певним чином відшкодовувати їх банкам.

Раніше ми писали, яке рішення має напрацювати уряд разом із банками, НБУ як регулятором, а також Мінфіном, щоб військовим знову почали видавати кредити.

Також дізнавайтеся, за яких обставин військовослужбовці можуть отримати подвійне грошове забезпечення.