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Головна Економіка Кредити військовим — які банки мають надавати ліміти

Кредити військовим — які банки мають надавати ліміти

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Дата публікації: 18 червня 2025 20:05
Військовим не надають кредити — Гетманцев озвучив рішення
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чому військовим не дають кредити Як можна розв'язати проблему

Українські банки, які обслуговують відповідні зарплатні проєкти, мають автоматично надавати військовим кредитні ліміти. Держава також має взяти на себе певні зобов'язання й компенсувати банкам частину витрат з бюджету.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.  

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Чому військовим не дають кредити

Урядовець пояснив, що передбачена законодавством України преференція щодо заборони на стягнення з військових відсотків та штрафів за кредитами, є насправді істотною перешкодою. Банки масово відмовляють військовослужбовцям у кредитуванні, бо вважають їх "ризиковими клієнтами".

Як можна розв'язати проблему

Гетманцев погодився з пропозицією співзасновника monobank Олега Гороховського щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати захисникам кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання.

"Той банк, який обслуговує зарплатний проєкт (виплачує винагороду військовому) — він повинен в межах цієї винагороди місячної давати йому кредитний ліміт", — зауважив нардеп.

Він також додав, що українські банки мають брати на себе додаткові обов'язки й можуть собі це дозволити, адже досить непогано заробляють на зарплатних проєктах. Зокрема торік банківська система в Україні була найприбутковішою за всю історію.

Крім того, вважає Гетманцев, необхідна участь держави, яка "спочатку ухвалила рішення про пільгове кредитування для військових, а потім самоусунулася". Тож зараз вона повинна взяти окремою бюджетною програмою частину відсотків за пільговими кредитами й певним чином відшкодовувати їх банкам. 

Раніше ми писали, яке рішення має напрацювати уряд разом із банками, НБУ як регулятором, а також Мінфіном, щоб військовим знову почали видавати кредити. 

Також дізнавайтеся, за яких обставин військовослужбовці можуть отримати подвійне грошове забезпечення

Верховна Рада кредити банки військові ліміти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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