Военным не предоставляют кредиты — Гетманцев озвучил решение

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки, которые обслуживают соответствующие зарплатные проекты, должны автоматически предоставлять военным кредитные лимиты. Государство также должно взять на себя определенные обязательства и компенсировать банкам часть расходов из бюджета.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Чиновник пояснил, что предусмотренная законодательством Украины преференция о запрете на взыскание с военных процентов и штрафов по кредитам, является на самом деле существенным препятствием. Банки массово отказывают военнослужащим в кредитовании, потому что считают их "рисковыми клиентами".

Как можно решить проблему

Гетманцев согласился с предложением соучредителя monobank Олега Гороховского о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять защитникам кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания.

"Тот банк, который обслуживает зарплатный проект (выплачивает вознаграждение военному) — он должен в пределах этого вознаграждения месячного давать ему кредитный лимит", — отметил нардеп.

Он также добавил, что украинские банки должны брать на себя дополнительные обязанности и могут себе это позволить, ведь довольно неплохо зарабатывают на зарплатных проектах. В частности, в прошлом году банковская система в Украине была самой прибыльной за всю историю.

Кроме того, считает Гетманцев, необходимо участие государства, которое "сначала приняло решение о льготном кредитовании для военных, а потом самоустранилось". Поэтому сейчас оно должно взять отдельной бюджетной программой часть процентов по льготным кредитам и определенным образом возмещать их банкам.

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