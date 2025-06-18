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Кредиты военным — какие банки должны предоставлять лимиты

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Дата публикации 18 июня 2025 20:05
Военным не предоставляют кредиты — Гетманцев озвучил решение
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему военным не дают кредиты Как можно решить проблему

Украинские банки, которые обслуживают соответствующие зарплатные проекты, должны автоматически предоставлять военным кредитные лимиты. Государство также должно взять на себя определенные обязательства и компенсировать банкам часть расходов из бюджета.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Почему военным не дают кредиты

Чиновник пояснил, что предусмотренная законодательством Украины преференция о запрете на взыскание с военных процентов и штрафов по кредитам, является на самом деле существенным препятствием. Банки массово отказывают военнослужащим в кредитовании, потому что считают их "рисковыми клиентами".

Как можно решить проблему

Гетманцев согласился с предложением соучредителя monobank Олега Гороховского о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять защитникам кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания.

"Тот банк, который обслуживает зарплатный проект (выплачивает вознаграждение военному) он должен в пределах этого вознаграждения месячного давать ему кредитный лимит", — отметил нардеп.

Он также добавил, что украинские банки должны брать на себя дополнительные обязанности и могут себе это позволить, ведь довольно неплохо зарабатывают на зарплатных проектах. В частности, в прошлом году банковская система в Украине была самой прибыльной за всю историю.

Кроме того, считает Гетманцев, необходимо участие государства, которое "сначала приняло решение о льготном кредитовании для военных, а потом самоустранилось". Поэтому сейчас оно должно взять отдельной бюджетной программой часть процентов по льготным кредитам и определенным образом возмещать их банкам.

Ранее мы писали, какое решение должно наработать правительство вместе с банками, НБУ как регулятором, а также Минфином, чтобы военным снова начали выдавать кредиты.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах военнослужащие могут получить двойное денежное обеспечение.

Верховная Рада кредиты банки военные лимиты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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