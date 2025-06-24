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Головна Економіка Кредити для військових планують перезапустити — деталі

Кредити для військових планують перезапустити — деталі

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Дата публікації: 24 червня 2025 13:06
Кредити для військових — в уряді розглядають нові ініціативи
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Кредитні ліміти для військовослужбовців Компенсації для банків

У Фінансовому комітеті Верховної Ради України підготували пропозиції щодо розв'язання проблем, які виникли у системі пільгового кредитування військовослужбовців. Проєкт рішення про зміни до пільгового кредитування для військовослужбовців нардепи мають представити у вівторок, 24 червня.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

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Кредитні ліміти для військовослужбовців

Депутати зокрема пропонують внести низку змін до процесу кредитування військових. Одна з них полягає в тому, щоб встановити кредитні ліміти для військовослужбовців у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці. 

Розмір грошового забезпечення захисника станом на червень варіюється від 20 000 грн до близько 200 000 грн, йдеться на сайті Міноборони. За підрахунками видання, середня сума щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця становить близько 84 000 грн, після відрахування податків. 

Рішення встановлювати кредитні ліміти військовим може бути зафіксоване шляхом укладення міжбанківського меморандуму, йдеться у документі з пропозиціями депутатів, який є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Компенсації для банків

Нардепи також пропонують компенсувати відсотки за користування кредитом для банків з держбюджету. Однак чіткі джерела цього фінансування наразі не визначені. 

Співзасновник monobank Олег Гороховський на попередньому засіданні фінкомітету висунув ініціативу, аби банки, які виплачують зарплатні військовим, самостійно компенсували ці витрати. 

Тоді з цією пропозицією не погодився член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко. Він назвав ідею популістською й абсолютно неможливою з економічного погляду.

Ще одна ініціатива полягає у встановленні чіткого переліку документів для військовослужбовців, на підставі яких фінустанови зобов’язані видавати пільгові кредити.

Нардепи на засіданні комітету мають представити свої напрацювання банкам, НБУ, Мінфіну та Мінекономіки. В разі підтримки проєкту його імплементація буде закріплена за кількома органами.

Раніше ми писали, який шлях розв'язання проблеми з пільговим кредитуванням військовослужбовців запропонував народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

Також дізнавайтеся, за яких умов військовослужбовці можуть отримати подвійне грошове забезпечення. 

Верховна Рада кредити банки військові військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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