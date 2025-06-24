Кредиты для военных — в правительстве рассматривают новые инициативы

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Финансовом комитете Верховной Рады Украины подготовили предложения по решению проблем, которые возникли в системе льготного кредитования военнослужащих. Проект решения об изменениях в льготное кредитование для военнослужащих нардепы должны представить во вторник, 24 июня.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine.

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Кредитные лимиты для военнослужащих

Депутаты в частности предлагают внести ряд изменений в процесс кредитования военных. Одно из них заключается в том, чтобы установить кредитные лимиты для военнослужащих в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца.

Размер денежного обеспечения защитника по состоянию на июнь варьируется от 20 000 грн до около 200 000 грн, говорится на сайте Минобороны. По подсчетам издания, средняя сумма ежемесячного денежного обеспечения военнослужащего составляет около 84 000 грн, после вычета налогов.

Решение устанавливать кредитные лимиты военным может быть зафиксировано путем заключения межбанковского меморандума, говорится в документе с предложениями депутатов, который есть в распоряжении Forbes Ukraine.

Компенсации для банков

Нардепы также предлагают компенсировать проценты за пользование кредитом для банков из госбюджета. Однако четкие источники этого финансирования пока не определены.

Соучредитель monobank Олег Гороховский на предыдущем заседании финкомитета выдвинул инициативу, чтобы банки, которые выплачивают зарплаты военным, самостоятельно компенсировали эти расходы.

Тогда с этим предложением не согласился член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко. Он назвал идею популистской и абсолютно невозможной с экономической точки зрения.

Еще одна инициатива заключается в установлении четкого перечня документов для военнослужащих, на основании которых финучреждения обязаны выдавать льготные кредиты.

Нардепы на заседании комитета должны представить свои наработки банкам, НБУ, Минфину и Минэкономики. В случае поддержки проекта его имплементация будет закреплена за несколькими органами.

Ранее мы писали, какой путь решения проблемы со льготным кредитованием военнослужащих предложил народный депутат партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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