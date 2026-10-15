Новые правила въезда в Казахстан: какие документы потребуют от украинцев

Проверка документов в аэропорту. Фото: Пограничная служба Республики Казахстан

Украинцам, планирующим поездки в Казахстан, придется учесть новые правила пересечения границы. Страна вводит дополнительное требование для иностранцев, даже если они имеют право путешествовать без визы. Сначала изменения будут действовать в тестовом режиме, но впоследствии при отсутствии разрешения в страну уже могут не впустить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на казахстанское издание Zakon.

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Что изменится для украинцев на границе

Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда и пребывания иностранцев. Они предусматривают оформление электронного разрешения на въезд, которое будет обязательным и для граждан стран с безвизовым режимом.

Нововведение коснется украинцев, а также граждан Турции, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, США, стран Евросоюза и других государств.

Когда начнут действовать новые правила

С 1 ноября 2026 года систему будут постепенно внедрять в аэропортах и автомобильных пунктах пропуска. На этом этапе иностранцев еще будут пропускать без электронного разрешения, но будут предупреждать о предстоящих изменениях.

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Полностью новые требования вступят в силу 1 июля 2027 года. С этого момента иностранцам, для которых разрешение станет обязательным, могут отказать во въезде в Казахстан без него.

Электронное разрешение будет действовать 180 дней. При пересечении границы достаточно будет предъявить паспорт, на который подавали заявку. В то же время оформлять такой документ придется не всем: от нового требования будут освобождены дети до 16 лет и люди в возрасте от 65 лет.

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