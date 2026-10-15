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Главная Экономика Без разрешения через границу не пустят: какая страна ужесточила правила

Без разрешения через границу не пустят: какая страна ужесточила правила

Ua ru
15 октября 2026 14:35
Новые правила въезда в Казахстан: какие документы потребуют от украинцев
Проверка документов в аэропорту. Фото: Пограничная служба Республики Казахстан

Украинцам, планирующим поездки в Казахстан, придется учесть новые правила пересечения границы. Страна вводит дополнительное требование для иностранцев, даже если они имеют право путешествовать без визы. Сначала изменения будут действовать в тестовом режиме, но впоследствии при отсутствии разрешения в страну уже могут не впустить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на казахстанское издание Zakon.

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Что изменится для украинцев на границе

Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда и пребывания иностранцев. Они предусматривают оформление электронного разрешения на въезд, которое будет обязательным и для граждан стран с безвизовым режимом.

Нововведение коснется украинцев, а также граждан Турции, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, США, стран Евросоюза и других государств.

Когда начнут действовать новые правила

С 1 ноября 2026 года систему будут постепенно внедрять в аэропортах и автомобильных пунктах пропуска. На этом этапе иностранцев еще будут пропускать без электронного разрешения, но будут предупреждать о предстоящих изменениях.

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Полностью новые требования вступят в силу 1 июля 2027 года. С этого момента иностранцам, для которых разрешение станет обязательным, могут отказать во въезде в Казахстан без него.

Электронное разрешение будет действовать 180 дней. При пересечении границы достаточно будет предъявить паспорт, на который подавали заявку. В то же время оформлять такой документ придется не всем: от нового требования будут освобождены дети до 16 лет и люди в возрасте от 65 лет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о платных проверках в Польше. Речь идет об обязательном осмотре дымоходов. В 2026 году осмотр специалиста обойдется в 150–450 злотых, а штраф за нарушение требований может достигать 500 злотых. Отсутствие подтверждения проверки может затруднить получение страховой выплаты после пожара.

Также Новини.LIVE писали о том, как украинцам в Польше перейти с временной защиты на карту CUKR. Подать заявление могут те, кто соответствует требованиям относительно статуса PESEL UKR и продолжительности пребывания под защитой. Однако после получения карты человек теряет статус UKR и связанные с ним социальные выплаты.

поездки пограничники Казахстан разрешение пересечение границы
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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