Правила въезда в Польшу: без какого документа украинцев не пропустят в сентябре

Пограничный пункт пропуска. Фото: УНИАН

Украинцы должны соблюдать правила выезда за границу, чтобы успешно пройти проверку в пункте пропуска. Отсутствие некоторых документов может привести к проблемам — оказаться на территории Польши в сентябре 2026 года не удастся. Мы узнали, что должны заранее оформить иностранцы, планирующие путешествие в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Требования на польской границе в 2026 году

Помимо действительного проездного документа, долгосрочной визы, вида на жительство и минимальной суммы наличных украинцы должны взять с собой в дорогу страховой полис. Это один из ключевых документов, без которого выезд за границу может оказаться под угрозой.

Наличие медицинского страхования не просто проверяют при поездке по безвизовому режиму, но и требуют для оформления национальной визы (тип D) и подачи документов на временную защиту в Польше либо карту побыта.

"Полис должен покрывать все расходы, которые могут возникнуть в связи с возвращением по медицинским причинам, неотложной медицинской помощью, стационарным лечением или смертью во время пребывания в Польше", — уточнили на портале.

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Основные требования к медицинской страховке

Оформить любой полис страхования не получится, поскольку форма и текст документа должны соответствовать международным нормам. В случае краткосрочной поездки — не более 30 дней — достаточно приобрести базовую медицинскую страховку, которая покроет расходы на экстренную госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.

Для длительного пребывания, например, с целью учебы или работы, стоит оформить полис с расширенными параметрами:

минимальная сумма компенсации — 30 000 евро;

срок — до одного года (зависит от периода запланированного пребывания);

действие — на всей территории Шенгенской зоны.

Страховщик должен согласиться покрыть всю стоимость медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу, путем прямых выплат поставщику таких услуг на основании счета-фактуры. Необязательно иметь бумажный экземпляр — достаточно показать полис пограничникам на экране мобильного телефона.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как будет отличаться минимальная зарплата в Украине и Польше с 1 января 2027 года. В Украине этот показатель планируют зафиксировать на уровне 9 546 грн, в Польше — 4 950 злотых брутто. Разница между двумя суммами составит почти 50 000 грн до уплаты обязательных налогов.

Также Новини.LIVE сообщали, что сети Biedronka и Lidl начали тестирование новой системы. Для посетителей супермаркетов, приезжающих на собственных автомобилях, отменят получение специального талона для парковки. Фиксировать время въезда и выезда будут камеры, расположенные по всему периметру.