Правила в’їзду в Польщу: без якого документа українців не пропустять у вересні

Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Українці повинні дотримуватися правил виїзду за кордон, аби успішно пройти перевірку в пункті пропуску. Відсутність деяких документів може призвести до проблем — опинитися на території Польщі у вересні 2026 року не вдасться. Ми дізналися, що повинні заздалегідь оформити іноземці, які планують далеку подорож найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Вимоги на польському кордоні у 2026 році

Окрім дійсного проїзного документу, довгострокової візи, дозволу на проживання та мінімальної суми готівки українці повинні взяти в дорогу страховий поліс. Це один із ключових документів, без якого виїзд за кордон може опинитися під загрозою.

Наявність медичного страхування не просто перевіряють в разі подорожі за безвізовим режимом, але й вимагають для оформлення національної візи (тип D) та подачі документів на тимчасовий захист у Польщі або карту побиту.

"Поліс має покривати всі витрати, що можуть виникнути у зв'язку з поверненням із медичних причин, невідкладною медичною допомогою, стаціонарним лікуванням або смертю під час перебування в Польщі", — уточнили на порталі.

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Оформити будь-який поліс страхування не вийде, оскільки форма і текст документу повинні відповідати міжнародним нормам. У разі короткострокової поїздки — не більше 30 днів — достатньо придбати базову медичну страховку, яка покриє витрати на екстрену госпіталізацію, операційне втручання, перевезення та репатріацію тіла.

Для довгої подорожі, наприклад, із метою навчання або роботи, варто оформити поліс із розширеними параметрами:

мінімальна сума компенсації — 30 000 євро;

термін — до одного року (залежить від періоду запланованого перебування);

чинність — на всій території Шенгенської зони.

Страховик має погодитися покрити всю вартість медичних послуг, наданих застрахованій особі, шляхом прямих платежів постачальнику таких послуг на підставі рахунку-фактури. Не обов'язково мати паперовий примірник — достатньо показати поліс прикордонникам на екрані мобільного телефону.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як відрізнятиметься мінімальна зарплата в Україні та Польщі з 1 січня 2027 року. В Україні показник планують зафіксувати на рівні 9 546 грн, у Польщі — 4 950 злотих брутто. Різниця між двома сумами складе майже 50 000 грн до сплати обов'язкових податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що мережі Biedronka та Lidl розпочали тестування нової системи. Для відвідувачів супермаркетів, які приїжджають на власних автомобілях, скасують отримання спеціального талону для паркування. Фіксувати час в'їзду та виїзду будуть камери, розташовані по всьому периметру.