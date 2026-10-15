Нові правила в’їзду до Казахстану: які документи вимагатимуть від українців

Перевірка документів у аеропорту. Фото: Прикордонна служба Республіки Казахстан

Українцям, які планують поїздки до Казахстану, доведеться врахувати нові правила перетину кордону. Країна запроваджує додаткову вимогу для іноземців, навіть якщо вони мають право подорожувати без візи. Спочатку зміни працюватимуть у тестовому режимі, але згодом за відсутності дозволу у країну вже можуть не впустити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на казахстанське видання Zakon.

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Що зміниться для українців на кордоні

Уряд Казахстану затвердив нові правила в'їзду та перебування іноземців. Вони передбачають оформлення електронного дозволу на в'їзд, який буде обов'язковим і для громадян країн з безвізовим режимом.

Нововведення стосуватиметься українців, а також громадян Туреччини, Росії, Білорусі, Узбекистану, Киргизстану, Індії, США, держав Євросоюзу та інших країн.

Коли почнуть діяти нові правила

З 1 листопада 2026 року систему поступово впроваджуватимуть в аеропортах та автомобільних пунктах пропуску. На цьому етапі іноземців ще пропускатимуть без електронного дозволу, але попереджатимуть про майбутні зміни.

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Повністю нові вимоги запрацюють 1 липня 2027 року. Відтоді іноземцям, для яких дозвіл стане обов'язковим, можуть відмовити у в'їзді до Казахстану без нього.

Електронний дозвіл діятиме 180 днів. Під час перетину кордону достатньо буде пред'явити паспорт, за яким подавали заявку. Водночас оформлювати такий документ доведеться не всім: від нової вимоги звільнять дітей до 16 років та людей віком від 65 років.

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