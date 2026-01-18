Трамваи, троллейбусы и автобусы — для кого проезд бесплатный в 2026 году

Люди выходят из трамвая. Фото: УНИАН

В Украине многие граждане могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. К льготным категориям относятся не только пенсионеры, но и ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы населения.

О том, кто имеет право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в 2026 году, отмечается на государственном сайте "Департамента социальной и ветеранской политики".

Кто может бесплатно ездить в общественном транспорте в 2026 году

В 2026 году бесплатный проезд в городском транспорте гарантирован таким категориям граждан:

пенсионерам по возрасту;

участникам боевых действий и приравненным к ним лицам;

детям из многодетных семей и их родителям или опекунам;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто;

гражданам, которые пострадали во время Революции Достоинства или были реабилитированы;

людям с инвалидностью, в том числе вследствие войны, а также их сопровождающим;

пострадавшим от аварии на ЧАЭС и детям с инвалидностью, связанной с этой катастрофой;

неработающим лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или пожилыми гражданами;

ветеранам службы в ВСУ, работникам МВД, ГСЧС, Нацполиции и других государственных органов.

школьникам, курсантам военных учебных заведений и студентам отдельных вузов (для части из них действует скидка 50%).

В некоторых городах перечень льготников может отличаться. В частности, в Киеве право на бесплатный проезд подтверждается электронной "Карточкой киевлянина".

Как воспользоваться льготой в 2026 году

Чтобы ездить бесплатно, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий льготный статус. Это может быть удостоверение, справка или электронный льготный билет. Документ должен быть действующим и соответствовать категории льготы.

Перевозчики не имеют права требовать оплату, если пассажир показал действительный льготный документ. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы. Если инциденты повторяются, водителя могут даже уволить с работы.

