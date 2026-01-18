Видео
Україна
Видео

Бесплатный проезд в транспорте — кто имеет льготы в 2026 году

Бесплатный проезд в транспорте — кто имеет льготы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 11:15
Трамваи, троллейбусы и автобусы — для кого проезд бесплатный в 2026 году
Люди выходят из трамвая. Фото: УНИАН

В Украине многие граждане могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. К льготным категориям относятся не только пенсионеры, но и ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы населения.

О том, кто имеет право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в 2026 году, отмечается на государственном сайте "Департамента социальной и ветеранской политики".

Читайте также:

Кто может бесплатно ездить в общественном транспорте в 2026 году

В 2026 году бесплатный проезд в городском транспорте гарантирован таким категориям граждан:

  • пенсионерам по возрасту;
  • участникам боевых действий и приравненным к ним лицам;
  • детям из многодетных семей и их родителям или опекунам;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто;
  • гражданам, которые пострадали во время Революции Достоинства или были реабилитированы;
  • людям с инвалидностью, в том числе вследствие войны, а также их сопровождающим;
  • пострадавшим от аварии на ЧАЭС и детям с инвалидностью, связанной с этой катастрофой;
  • неработающим лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или пожилыми гражданами;
  • ветеранам службы в ВСУ, работникам МВД, ГСЧС, Нацполиции и других государственных органов.
  • школьникам, курсантам военных учебных заведений и студентам отдельных вузов (для части из них действует скидка 50%).

В некоторых городах перечень льготников может отличаться. В частности, в Киеве право на бесплатный проезд подтверждается электронной "Карточкой киевлянина".

Как воспользоваться льготой в 2026 году

Чтобы ездить бесплатно, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий льготный статус. Это может быть удостоверение, справка или электронный льготный билет. Документ должен быть действующим и соответствовать категории льготы.

Перевозчики не имеют права требовать оплату, если пассажир показал действительный льготный документ. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы. Если инциденты повторяются, водителя могут даже уволить с работы.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны многие украинцы пошли защищать государство. Для участников боевых действий государство ввело социальные льготы, в частности право на бесплатный проезд в транспорте.

Также мы рассказывали, что чтобы ехать поездом, нужно иметь билет и документ, подтверждающий личность. Однако, даже если документы в порядке, по правилам "Укрзализныци" пассажиру могут отказать в посадке или даже высадить из поезда уже после отправления.

транспорт льготы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
