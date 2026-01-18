Трамваи, троллейбусы и автобусы — для кого проезд бесплатный в 2026 году

Бесплатный проезд в транспорте — кто имеет льготы в 2026 году
В Украине многие граждане могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. К льготным категориям относятся не только пенсионеры, но и ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы населения.
О том, кто имеет право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в 2026 году, отмечается на государственном сайте "Департамента социальной и ветеранской политики".
Кто может бесплатно ездить в общественном транспорте в 2026 году
В 2026 году бесплатный проезд в городском транспорте гарантирован таким категориям граждан:
- пенсионерам по возрасту;
- участникам боевых действий и приравненным к ним лицам;
- детям из многодетных семей и их родителям или опекунам;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто;
- гражданам, которые пострадали во время Революции Достоинства или были реабилитированы;
- людям с инвалидностью, в том числе вследствие войны, а также их сопровождающим;
- пострадавшим от аварии на ЧАЭС и детям с инвалидностью, связанной с этой катастрофой;
- неработающим лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или пожилыми гражданами;
- ветеранам службы в ВСУ, работникам МВД, ГСЧС, Нацполиции и других государственных органов.
- школьникам, курсантам военных учебных заведений и студентам отдельных вузов (для части из них действует скидка 50%).
В некоторых городах перечень льготников может отличаться. В частности, в Киеве право на бесплатный проезд подтверждается электронной "Карточкой киевлянина".
Как воспользоваться льготой в 2026 году
Чтобы ездить бесплатно, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий льготный статус. Это может быть удостоверение, справка или электронный льготный билет. Документ должен быть действующим и соответствовать категории льготы.
Перевозчики не имеют права требовать оплату, если пассажир показал действительный льготный документ. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы. Если инциденты повторяются, водителя могут даже уволить с работы.
