Трамваї, тролейбуси та автобуси — для кого проїзд безплатний у 2026 році

Безплатний проїзд в транспорті — хто має пільги у 2026 році
В Україні багато громадян можуть користуватися міським громадським транспортом безплатно. До пільгових категорій належать не лише пенсіонери, а й ветерани, люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші соціально вразливі групи населення.
Про те, хто має право на пільговий проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях у 2026 році, зазначається на державному сайті "Департаменту соціальної та ветеранської політики".
Хто може безплатно їздити в громадському транспорті у 2026 році
У 2026 році безплатний проїзд у міському транспорті гарантовано таким категоріям громадян:
- пенсіонерам за віком;
- учасникам бойових дій та прирівняним до них особам;
- дітям із багатодітних родин та їхнім батькам або опікунам;
- дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
- колишнім неповнолітнім в’язням нацистських концтаборів і гетто;
- громадянам, які постраждали під час Революції Гідності або були реабілітовані;
- людям з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни, а також їхнім супроводжуючим;
- постраждалим від аварії на ЧАЕС та дітям з інвалідністю, пов’язаною з цією катастрофою;
- непрацюючим особам, які доглядають за людьми з інвалідністю або літніми громадянами;
- ветеранам служби у ЗСУ, працівникам МВС, ДСНС, Нацполіції та інших державних органів.
- школярам, курсантам військових навчальних закладів і студентам окремих вишів (для частини з них діє знижка 50%).
У деяких містах перелік пільговиків може відрізнятись. Зокрема, у Києві право на безплатний проїзд підтверджується електронною "Карткою киянина".
Як скористатись пільгою у 2026 році
Щоб їздити безплатно, пасажир повинен мати при собі документ, який підтверджує пільговий статус. Це може бути посвідчення, довідка або електронний пільговий квиток. Документ має бути чинним і відповідати категорії пільги.
Перевізники не мають права вимагати оплату, якщо пасажир показав дійсний пільговий документ. За порушення цього правила передбачено штрафи. Якщо інциденти повторюються, водія можуть навіть звільнити з роботи.
Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців пішли захищати державу. Для учасників бойових дій держава запровадила соціальні пільги, зокрема право на безплатний проїзд у транспорті.
Також ми розповідали, що щоб їхати поїздом, потрібно мати квиток і документ, що підтверджує особу. Однак, навіть якщо документи в порядку, за правилами "Укрзалізниці" пасажиру можуть відмовити в посадці або навіть висадити з поїзда вже після відправлення.
Читайте Новини.LIVE!