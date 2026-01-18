Трамваї, тролейбуси та автобуси — для кого проїзд безплатний у 2026 році

Люди виходять з трамвая. Фото: УНІАН

В Україні багато громадян можуть користуватися міським громадським транспортом безплатно. До пільгових категорій належать не лише пенсіонери, а й ветерани, люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші соціально вразливі групи населення.

Про те, хто має право на пільговий проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях у 2026 році, зазначається на державному сайті "Департаменту соціальної та ветеранської політики".

Реклама

Читайте також:

Хто може безплатно їздити в громадському транспорті у 2026 році

У 2026 році безплатний проїзд у міському транспорті гарантовано таким категоріям громадян:

пенсіонерам за віком;

учасникам бойових дій та прирівняним до них особам;

дітям із багатодітних родин та їхнім батькам або опікунам;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

колишнім неповнолітнім в’язням нацистських концтаборів і гетто;

громадянам, які постраждали під час Революції Гідності або були реабілітовані;

людям з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни, а також їхнім супроводжуючим;

постраждалим від аварії на ЧАЕС та дітям з інвалідністю, пов’язаною з цією катастрофою;

непрацюючим особам, які доглядають за людьми з інвалідністю або літніми громадянами;

ветеранам служби у ЗСУ, працівникам МВС, ДСНС, Нацполіції та інших державних органів.

школярам, курсантам військових навчальних закладів і студентам окремих вишів (для частини з них діє знижка 50%).

У деяких містах перелік пільговиків може відрізнятись. Зокрема, у Києві право на безплатний проїзд підтверджується електронною "Карткою киянина".

Як скористатись пільгою у 2026 році

Щоб їздити безплатно, пасажир повинен мати при собі документ, який підтверджує пільговий статус. Це може бути посвідчення, довідка або електронний пільговий квиток. Документ має бути чинним і відповідати категорії пільги.

Перевізники не мають права вимагати оплату, якщо пасажир показав дійсний пільговий документ. За порушення цього правила передбачено штрафи. Якщо інциденти повторюються, водія можуть навіть звільнити з роботи.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців пішли захищати державу. Для учасників бойових дій держава запровадила соціальні пільги, зокрема право на безплатний проїзд у транспорті.

Також ми розповідали, що щоб їхати поїздом, потрібно мати квиток і документ, що підтверджує особу. Однак, навіть якщо документи в порядку, за правилами "Укрзалізниці" пасажиру можуть відмовити в посадці або навіть висадити з поїзда вже після відправлення.