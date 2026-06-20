Коммунальные льготы для пенсионеров в 2026 году: кому не нужно платить за газ, воду и электричество

Коммунальные льготы для пенсионеров. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинские пенсионеры могут полностью не платить за коммунальные услуги. Это возможно благодаря государственным льготам. Однако такая поддержка предоставляется не всем. Право на льготы зависит от того, где человек работал, какой у него стаж, где он проживает и какой доход имеет его семья.

О том, кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Днепропетровской области.

Кто может не платить за коммунальные услуги в 2026 году

100% льгота на оплату коммунальных услуг предусмотрена для пенсионеров, которые ранее работали в селе по определенным профессиям и после выхода на заслуженный отдых продолжают жить там же. Это касается:

учителей;

специалистов по защите растений;

работников библиотек и музеев;

медицинских работников и фармацевтов;

работников учреждений культуры и образования.

Льгота распространяется не только на коммунальные услуги, но также может покрывать расходы на твердое топливо и газ в баллонах. Чтобы получить такую помощь, необходимо:

иметь не менее 3 лет стажа по соответствующей профессии;

чтобы средний доход на одного человека в семье за последние 6 месяцев не превышал 4 660 грн.

Какие документы нужно подготовить для оформления льгот на коммунальные услуги

Пенсионеру необходимо подать заявление на получение льготы и документы, подтверждающие проживание в селе. Сделать это можно несколькими способами:

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По почте. Лично — в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или через местный совет. Онлайн — через веб-портал или приложение Пенсионного фонда, а также через "Дію".

Если человека еще не внесли в реестр льготников, дополнительно требуется справка о праве на помощь. Ее могут выдать по месту работы или в соответствующих учреждениях (образование, медицина, культура), либо местный совет.

В каких случаях могут отменить коммунальные льготы

Пенсионный фонд учитывает все доходы семьи — не только пенсию, но и зарплаты родственников, деньги за аренду земли и другие поступления. Если доход превышает установленный лимит, льготу могут отменить. В таком случае человек может оформить субсидию на общих условиях.

Также стоит помнить, что льгота действует только в пределах социальных норм потребления. За все, что превышает норму, придется платить полную сумму из собственного кошелька.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с большим трудовым стажем могут получить статус "Ветеран труда". Он дает право на различные льготы от государства. Поэтому важно понимать, кто может его оформить и какие условия действуют в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что оплата коммунальных услуг для многих украинцев остается проблемой. На начало 2026 года задолженность населения превысила 100 млрд грн. Причины разные: у кого-то временно не хватает денег, кто-то уехал за границу и не платит, а кто-то просто не сдает вовремя показания счетчиков.