Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безплатна комуналка для пенсіонерів: хто має 100% пільги у 2026 році

Безплатна комуналка для пенсіонерів: хто має 100% пільги у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 05:45
Комунальні пільги для пенсіонерів у 2026 році: кому не потрібно платити за газ, воду та електрику
Комунальні пільги для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть повністю не платити за комунальні послуги. Це можливо завдяки державним пільгам. Але така підтримка дається не всім. Право на пільги залежить від того, де людина працювала, який у неї стаж, де вона живе і який дохід має її сім’я.

Про те, хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області.

Хто може не платити за комуналку у 2026 році

100% пільга на оплату комуналки передбачена для пенсіонерів, які раніше працювали в селі за певними професіями й після виходу на заслужений відпочинок там же продовжують жити. Це стосується:

  • вчителів;
  • фахівців із захисту рослин;
  • працівників бібліотек і музеїв;
  • медичних працівників та фармацевтів;
  • працівників закладів культури та освіти.

Пільга поширюється не тільки на комунальні послуги, а також може покривати витрати на тверде паливо та газ у балонах. Щоб отримати таку допомогу, потрібно:

  • мати щонайменше 3 роки стажу за відповідною професією;
  • щоб середній дохід на одну людину в сім’ї за останні 6 місяців не перевищував 4 660 грн.

Які документи потрібно підготувати для оформлення пільг на комуналку

Пенсіонеру потрібно подати заяву на отримання пільги та документи, що підтверджують проживання в селі. Зробити це можна кількома способами:

Читайте також:
  1. Поштою.
  2. Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через місцеву раду.
  3. Онлайн — через вебпортал або застосунок Пенсійного фонду, а також через "Дію".

Якщо людину ще не внесли до реєстру пільговиків, додатково потрібна довідка про право на допомогу. Її можуть видати за місцем роботи або у відповідних установах (освіта, медицина, культура), або місцева рада. 

В яких випадках можуть скасувати комунальні пільги

Пенсійний фонд враховує всі доходи сім’ї — не лише пенсію, а й зарплати родичів, гроші за оренду землі та інші надходження. Якщо дохід перевищує встановлений ліміт, пільгу можуть скасувати. У такому разі людина може оформити субсидію на загальних умовах.

Також варто пам’ятати, що пільга діє тільки в межах соціальних норм споживання. За все, що понад норму, доведеться платити повну суму з власного гаманця.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з великим трудовим стажем можуть отримати статус "Ветеран праці". Він дає право на різні пільги від держави. Тому важливо розуміти, хто може його оформити і які умови діють у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що оплата комунальних послуг для багатьох українців залишається проблемою. На початок 2026 року борги населення перевищили 100 млрд грн. Причини різні: у когось тимчасово не вистачає грошей, хтось виїхав за кордон і не платить, а хтось просто не подає вчасно показники лічильників.

комунальні послуги пенсіонери пільги
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації