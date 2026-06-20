Комунальні пільги для пенсіонерів у 2026 році: кому не потрібно платити за газ, воду та електрику

Комунальні пільги для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть повністю не платити за комунальні послуги. Це можливо завдяки державним пільгам. Але така підтримка дається не всім. Право на пільги залежить від того, де людина працювала, який у неї стаж, де вона живе і який дохід має її сім’я.

Про те, хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області.

Хто може не платити за комуналку у 2026 році

100% пільга на оплату комуналки передбачена для пенсіонерів, які раніше працювали в селі за певними професіями й після виходу на заслужений відпочинок там же продовжують жити. Це стосується:

вчителів;

фахівців із захисту рослин;

працівників бібліотек і музеїв;

медичних працівників та фармацевтів;

працівників закладів культури та освіти.

Пільга поширюється не тільки на комунальні послуги, а також може покривати витрати на тверде паливо та газ у балонах. Щоб отримати таку допомогу, потрібно:

мати щонайменше 3 роки стажу за відповідною професією;

щоб середній дохід на одну людину в сім’ї за останні 6 місяців не перевищував 4 660 грн.

Які документи потрібно підготувати для оформлення пільг на комуналку

Пенсіонеру потрібно подати заяву на отримання пільги та документи, що підтверджують проживання в селі. Зробити це можна кількома способами:

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Поштою. Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через місцеву раду. Онлайн — через вебпортал або застосунок Пенсійного фонду, а також через "Дію".

Якщо людину ще не внесли до реєстру пільговиків, додатково потрібна довідка про право на допомогу. Її можуть видати за місцем роботи або у відповідних установах (освіта, медицина, культура), або місцева рада.

В яких випадках можуть скасувати комунальні пільги

Пенсійний фонд враховує всі доходи сім’ї — не лише пенсію, а й зарплати родичів, гроші за оренду землі та інші надходження. Якщо дохід перевищує встановлений ліміт, пільгу можуть скасувати. У такому разі людина може оформити субсидію на загальних умовах.

Також варто пам’ятати, що пільга діє тільки в межах соціальних норм споживання. За все, що понад норму, доведеться платити повну суму з власного гаманця.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з великим трудовим стажем можуть отримати статус "Ветеран праці". Він дає право на різні пільги від держави. Тому важливо розуміти, хто може його оформити і які умови діють у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що оплата комунальних послуг для багатьох українців залишається проблемою. На початок 2026 року борги населення перевищили 100 млрд грн. Причини різні: у когось тимчасово не вистачає грошей, хтось виїхав за кордон і не платить, а хтось просто не подає вчасно показники лічильників.