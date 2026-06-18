Списание коммунальных долгов в Украине: 4 основания для перерасчета в 2026 году

Человек проверяет счета за коммунальные услуги на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Счета за коммунальные услуги остаются одной из самых серьезных финансовых проблем для многих украинцев. По данным Госстата, на начало 2026 года общая задолженность населения превысила 100 млрд гривен. Причины разные: у кого-то временные финансовые трудности, кто-то уехал за границу и считает, что платить не нужно, а кто-то просто забывает вовремя передавать показания счетчиков.

О том, что делать украинцам с коммунальными долгами и в каких случаях сумму могут пересчитать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли списать долг за коммуналку в Украине

В Украине правила для должников по коммунальным услугам стали более строгими. В прошлом году отменили норму, которая во время военного положения приостанавливала сроки исковой давности. Из-за этого коммунальные предприятия чаще обращаются в суды и могут взыскивать даже старые долги.

Поэтому в большинстве случаев нужно договариваться с поставщиком об оплате или реструктуризации, ведь полного автоматического списания долгов в Украине нет. Но бывают ситуации, когда начисления не взыскиваются или их пересматривают:

Поврежденное или разрушенное жилье

Если жилье пострадало в результате обстрелов или боевых действий, плату за коммунальные услуги за этот период могут не начислять. Необходимо официально зафиксировать повреждения через местные власти или сервис "Дия" и передать документы поставщикам.

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Жилье в зоне боевых действий или на оккупированных территориях

В таких случаях начисления за коммунальные услуги, как правило, не применяются. Это касается большинства коммунальных услуг: отопления, водоснабжения, содержания дома и т. д.

Квартира долго пустует

По словам юриста Михаила Вулаха, если в жилье никто не проживает более 30 дней, можно уменьшить или частично отменить плату за некоторые услуги — воду, газ, электроэнергию, вывоз мусора.

Но оплата за отопление и содержание дома, как правило, остается. Также важно ежемесячно передавать показания счетчиков, даже если они не меняются.

Через сколько лет могут "списать" часть долга в Украине

Согласно статье 257 Гражданского кодекса Украины, общий срок исковой давности по таким делам — 3 года. То есть поставщик, как правило, может требовать оплату только за последние 36 месяцев, а остальную часть долга могут "списать".

Но есть исключения. Если долг признавался — человек вносил частичные платежи или подписал договор о реструктуризации — отсчет может начаться заново. Еще один важный момент — суд учитывает сроки исковой давности только тогда, когда сам должник об этом заявит.

Что делать, если долг уже есть

Игнорировать проблему — худший вариант, потому что долги могут передать в суд, а затем в исполнительную службу. В такой ситуации нужно:

Собрать документы: паспорт, идентификационный код, документы на жилье, справки о доходах. Обратиться к поставщикам: нужно подать заявление о реструктуризации. Обращаться придется в каждую службу отдельно — водоканал, энергетики, теплоснабжение и т. д. Договориться о рассрочке: долг можно разбить на части и выплачивать в течение нескольких лет вместе с текущими счетами. Оформить субсидию: если долг превышает определенную сумму (более 680 грн), субсидию не назначают. Но после реструктуризации ее можно восстановить.

Украинцам стоит помнить, что задолженность за коммунальные услуги сама по себе не исчезает. Но в большинстве случаев её можно "разбить на части" или даже уменьшить. Главное — не игнорировать счета, передавать показания и при необходимости договариваться с поставщиками о рассрочке.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине действуют правила, не позволяющие полностью лишить человека всего имущества за долги. Даже если суд принял решение о взыскании денег, должнику все равно оставляют предметы первой необходимости. А во время военного положения действуют еще и дополнительные ограничения.

Также Новини.LIVE писали, что многие думают, будто с долгами не выпускают за границу, но это не всегда так. Выезд ограничивают только в определенных случаях — при наличии решения суда или серьезных невыполненных обязательств. Поэтому стоит понимать, когда пересечение границы действительно могут запретить.