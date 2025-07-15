Раскрытие банковской тайны — кто первым попадет в поле зрения налоговой

Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы Кабинет Министров упомянул о раскрытии банковской тайны. По состоянию на 2025 год контролирующему органу нужно обратиться в суд или непосредственно к владельцу счета, дабы узнать о движении средств ФЛП, юридического или физического лица.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

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Кому бояться раскрытия банковской тайны

Существует потенциальная возможность упрощения процедуры получения информации о движении средств для ГНС: контролирующий орган будет просто обращаться в банк, а финансовые учреждения — раскрывать клиентские сведения. Конкретных законопроектов еще нет, но идет активная работа в этом направлении.

"Кому стоит волноваться, а кто может спокойно продолжать жить и работать? Проблемы ждут украинцев, которые получают предпринимательский доход без регистрации бизнеса — ФЛП или компании. Стоит исправляться, ведь уже есть инструменты у налоговой, через которые она получает информацию даже без раскрытия банковской тайны", — констатировал Смокович.

Например, один из действенных инструментов — финансовый мониторинг. Банки предоставляют информацию о значительных движениях средств НБУ, а регулятор может рассекретить ее для ГНС. Если банковскую тайну таки позволят раскрывать на законодательном уровне, то первыми пострадают ФЛП, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.

"Никому не интересно проверять обычных граждан, которые просто пользуются своими счетами для собственных нужд. То есть получают доход, зарплату и т.д., используя эти деньги на незначительные переводы между карточками родственников или знакомых. Зато будет интересно смотреть, кто получает большие доходы без налогообложения", — уточнил специалист.

Что может грозить украинцам

Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, какая главная проблема внесудебного доступа к банковской тайне. По его мнению, из-за отсутствия судебной системы, которая бы защищала права людей, появится риск мошеннических действий.

"Прежде всего это отразится на жизни обычных украинцев. Произойдет рост коррупции, бандитизма", — отметил Гаврилечко.

Иными словами, базы данных могут оказаться в руках посторонних лиц, которые будут использовать информацию для шантажа граждан. Тогда придется бороться с новой проблемой, которая станет масштабной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в Украине могут сильно ослабить банковскую тайну в ближайшие три года. Налоговой хотят предоставить полномочия отслеживать движение средств на счетах плательщика без судебного решения.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны заплатить налоги и подать декларации в июле 2025 года, иначе им грозят штрафы. Необходимо вовремя выполнять финансовые обязательства, дабы избежать суровых санкций.