Послаблення банківської таємниці — які є ризики для українців

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У найближчі три роки, як повідомив раніше народний депутат Ярослав Железняк, в Україні можуть скасувати або сильно послабити банківську таємницю, надавши Державній податковій службі позасудовий доступ до руху коштів на рахунках громадян. Це передбачено законопроєктом про приєднання України до європейської платіжної системи SEPA, розробленим Міністерством фінансів.

Новини.LIVE розповідають, до чого може призвести послаблення банківської таємниці.

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Як пояснив юрист Андрій Шабельніков для 24 Каналу, повне скасування або часткове ослаблення банківської таємниці, якщо таке відбудеться, може загрожувати:

зниженням рівня захисту персональних даних громадян;

несанкціонованим доступом до фінансової інформації третіх осіб;

політичним або адміністративним переслідуванням громадян;

зниженням довіри до банківської системи з боку громадян та іноземних інвесторів;

значним посиленням тінізації доходів громадян для уникнення розкриття фінансової інформації;

зловживанням повноваженнями з боку правоохоронних чи контролюючих органів (наприклад, постійне проведення перевірки фінансових рахунків особи);

збільшенням злочинної діяльності через використання фінансових даних особи для шахрайських схем чи недобросовісної конкуренції на ринку економічних відносин.

До чого готуватися українцям

Причин для паніки, на думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, в цьому рішенні немає. Бо, по-перше, це є однією з вимог на шляху України до європейської інтеграції. По-друге — податкова не буде цікавитися дрібними переказами.

"На житті більшості українців це взагалі ніяк не відобразиться. Бо якщо немає чого приховувати — то різниці жодної, чи є позасудовий доступ до банківських рахунків, чи його немає", — зазначив фінансист у коментарі для Новини.LIVE.

Він також наголосив, що створення реєстру банківських рахунків та банківських сейфів громадян — це не більше ніж звичайна норма, яку Україна зобов'язана виконати для європейської інтеграції.

Раніше ми писали, що правоохоронці та представники Національного антикорупційного бюро можуть отримати дані про рахунки українців, не звертаючись за судовим рішенням.

Також дізнавайтеся, яка позиція Національного банку України щодо надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці.