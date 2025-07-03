Банківська таємниця в Україні — хто може опинитися під прицілом податківців після нововведень

Людина тримає кредитну картку в руках. Фото: Pexels

Комітет рекомендував у першому читанні законопроєкт SEPA, який передбачає створення реєстру банківських рахунків та банківських сейфів усіх громадян. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк 3 червня, до нього можуть отримати доступ податкова, правоохоронці та інші органи.

Новини.LIVE з'ясовували, хто може опинитися під прицілом податківців.

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Протягом наступних трьох років Міністерство фінансів України планує скасувати або суттєво послабити банківську таємницю, надавши Державній податковій службі позасудовий доступ до руху коштів на банківських рахунках українців.

Норма для європейської інтеграції

Причин для паніки, на думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, немає. Бо, по-перше, це є однією з вимог на шляху України до європейської інтеграції. По-друге — податкова не буде цікавитися дрібними переказами.

"На житті більшості українців це взагалі ніяк не відобразиться. Бо якщо немає чого приховувати — то різниці жодної, чи є позасудовий доступ до банківських рахунків, чи його немає. Це просто норма, яку ми маємо виконати для нашої європейської інтеграції", — зазначив Сергій Фурса у коментарі Новини.LIVE.

На гачку не тільки у податкової

Головна проблема позасудового доступу до банківської таємниці полягає у відсутності адекватної судової системи, яка б захищала права українців. Бо після того, як податкова отримає доступ до рахунків платників податків — ці бази даних можуть опинитися у будь-чиїх руках. І гарантій, що українців не будуть цим шантажувати — жодних, вважає економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

"Насамперед це відобразиться на житті звичайних українців. Відбудеться зростання корупції, бандитизму", — каже експерт.

Він вважає, що операції по картках можуть передаватися стороннім особам і не виключено, що серед них можуть бути шахраї.

Нове джерело для оподаткування

Втім, відкриття банківської таємниці може стати новим джерелом для наповнення бюджету, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. На його думку, можливий варіант, коли податкова буде сама формувати податкові декларації для громадян, що отримують суттєві кошти на карту, і пропонуватиме сплачувати за це податки.

"Якщо громадяни регулярно отримають гроші за роботу, послуги чи товари від інших громадян на картку або рахунок, то виникне загроза сплатити з цього податки. В ідеалі — податкова зможе сама формувати податкові декларації та пропонувати сплатити визначену суму податків від отриманих доходів", — пояснив економіст у коментарі журналісту Новини.LIVE.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, позасудовий доступ податкової служби до даних щодо коштів на банківських рахунках платників податків зафіксований у рамках європейської інтеграції України, у домовленостях з міжнародними партнерами. Задля цього Міністерство фінансів розробило законопроєкт про приєднання України до європейської платіжної системи SEPA. Без цього Україна не зможе отримати доступ до європейської фінансової інфраструктури.

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона платежів у євро, яка об'єднує країни єврозони.

Переваги приєднання України до SEPA:

вартість переказів до ЄС буде такою ж, як у внутрішніх переказах;

швидкість: перекази до 100 000 євро за 10 секунд;

платежі будуть здійснюватися протягом одного банківського дня.

Також перевагою буде суттєве спрощення ведення бізнесу з європейськими партнерами.

Раніше ми писали про те, кому розкривають банківські дані українців, не звертаючись за судовим рішенням. Також дізнавайтесь, що таке банківська таємниця в Україні та як вона працює.