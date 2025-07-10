Ослабление банковской тайны — какие есть риски для украинцев

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ближайшие три года, как сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк, в Украине могут отменить или сильно ослабить банковскую тайну, предоставив Государственной налоговой службе внесудебный доступ к движению средств на счетах граждан. Это предусмотрено законопроектом о присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA, разработанным Министерством финансов.

Новини.LIVE рассказывают, к чему может привести ослабление банковской тайны.

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Как пояснил юрист Андрей Шабельников для 24 Канала, полная отмена или частичное ослабление банковской тайны, если такое произойдет, может грозить:

снижением уровня защиты персональных данных граждан;

несанкционированным доступом к финансовой информации третьих лиц;

политическим или административным преследованием граждан;

снижением доверия к банковской системе со стороны граждан и иностранных инвесторов;

значительным усилением тенизации доходов граждан во избежание раскрытия финансовой информации;

злоупотреблением полномочиями со стороны правоохранительных или контролирующих органов (например, постоянное проведение проверки финансовых счетов лица);

увеличением преступной деятельности из-за использования финансовых данных лица для мошеннических схем или недобросовестной конкуренции на рынке экономических отношений.

К чему готовиться украинцам

Причин для паники, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, в этом решении нет. Потому что, во-первых, это является одним из требований на пути Украины к европейской интеграции. Во-вторых — налоговая не будет интересоваться мелкими переводами.

"На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать — то разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет", — отметил финансист в комментарии для Новини.LIVE.

Он также добавил, что создание реестра банковских счетов и банковских сейфов граждан — это не более чем обычная норма, которую Украина обязана выполнить для европейской интеграции.

Ранее мы писали, что правоохранители и представители Национального антикоррупционного бюро могут получить данные о счетах украинцев, не обращаясь за судебным решением.

Также узнавайте, какова позиция Национального банка Украины относительно предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне.