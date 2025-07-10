Ослабление банковской тайны — какие есть риски для украинцев

Ослабление банковской тайны — чем это грозит украинцам
В ближайшие три года, как сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк, в Украине могут отменить или сильно ослабить банковскую тайну, предоставив Государственной налоговой службе внесудебный доступ к движению средств на счетах граждан. Это предусмотрено законопроектом о присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA, разработанным Министерством финансов.
Новини.LIVE рассказывают, к чему может привести ослабление банковской тайны.
Какие риски несет ослабление банковской тайны
Как пояснил юрист Андрей Шабельников для 24 Канала, полная отмена или частичное ослабление банковской тайны, если такое произойдет, может грозить:
- снижением уровня защиты персональных данных граждан;
- несанкционированным доступом к финансовой информации третьих лиц;
- политическим или административным преследованием граждан;
- снижением доверия к банковской системе со стороны граждан и иностранных инвесторов;
- значительным усилением тенизации доходов граждан во избежание раскрытия финансовой информации;
- злоупотреблением полномочиями со стороны правоохранительных или контролирующих органов (например, постоянное проведение проверки финансовых счетов лица);
- увеличением преступной деятельности из-за использования финансовых данных лица для мошеннических схем или недобросовестной конкуренции на рынке экономических отношений.
К чему готовиться украинцам
Причин для паники, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, в этом решении нет. Потому что, во-первых, это является одним из требований на пути Украины к европейской интеграции. Во-вторых — налоговая не будет интересоваться мелкими переводами.
"На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать — то разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет", — отметил финансист в комментарии для Новини.LIVE.
Он также добавил, что создание реестра банковских счетов и банковских сейфов граждан — это не более чем обычная норма, которую Украина обязана выполнить для европейской интеграции.
Ранее мы писали, что правоохранители и представители Национального антикоррупционного бюро могут получить данные о счетах украинцев, не обращаясь за судебным решением.
Также узнавайте, какова позиция Национального банка Украины относительно предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне.
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