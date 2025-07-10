Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Ослабление банковской тайны — чем это грозит украинцам

Ослабление банковской тайны — чем это грозит украинцам

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 18:15
Ослабление банковской тайны — какие есть риски для украинцев
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ближайшие три года, как сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк, в Украине могут отменить или сильно ослабить банковскую тайну, предоставив Государственной налоговой службе внесудебный доступ к движению средств на счетах граждан. Это предусмотрено законопроектом о присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA, разработанным Министерством финансов.

Новини.LIVE рассказывают, к чему может привести ослабление банковской тайны.

Реклама
Читайте также:

Какие риски несет ослабление банковской тайны

Как пояснил юрист Андрей Шабельников для 24 Канала, полная отмена или частичное ослабление банковской тайны, если такое произойдет, может грозить:

  • снижением уровня защиты персональных данных граждан;
  • несанкционированным доступом к финансовой информации третьих лиц;
  • политическим или административным преследованием граждан;
  • снижением доверия к банковской системе со стороны граждан и иностранных инвесторов;
  • значительным усилением тенизации доходов граждан во избежание раскрытия финансовой информации;
  • злоупотреблением полномочиями со стороны правоохранительных или контролирующих органов (например, постоянное проведение проверки финансовых счетов лица);
  • увеличением преступной деятельности из-за использования финансовых данных лица для мошеннических схем или недобросовестной конкуренции на рынке экономических отношений.

К чему готовиться украинцам

Причин для паники, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, в этом решении нет. Потому что, во-первых, это является одним из требований на пути Украины к европейской интеграции. Во-вторых — налоговая не будет интересоваться мелкими переводами.

"На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать то разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет", — отметил финансист в комментарии для Новини.LIVE.

Он также добавил, что создание реестра банковских счетов и банковских сейфов граждан — это не более чем обычная норма, которую Украина обязана выполнить для европейской интеграции.

Ранее мы писали, что правоохранители и представители Национального антикоррупционного бюро могут получить данные о счетах украинцев, не обращаясь за судебным решением.

Также узнавайте, какова позиция Национального банка Украины относительно предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне.

Налоговая служба банковские карты банк банковские счета банковская тайна
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации