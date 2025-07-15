Розкриття банківської таємниці — хто першим потрапить в поле зору податкової

Банківська картка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки Кабінет Міністрів згадав про розкриття банківської таємниці. Станом на 2025 рік контролюючому органу потрібно звернутися в суд або безпосередньо до власника рахунку, аби дізнатися про рух коштів ФОПа, юридичної чи фізичної особи.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

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Кому боятися розкриття банківської таємниці

Існує потенційна можливість спрощення процедури отримання інформації про рух коштів для ДПС: контролюючий орган буде просто звертатися до банку, а фінансові установи розкриватимуть клієнтські відомості. Конкретних законопроєктів ще немає, але триває активна робота в цьому напрямку.

"Кому варто хвилюватися, а хто може спокійно продовжувати жити і працювати? Проблеми чекають українців, які отримують підприємницький дохід без реєстрації бізнесу — ФОП чи компанії. Варто виправлятися, бо вже є інструменти в податкової, через які вона отримує інформацію навіть без розкриття банківської таємниці", — констатував Смокович.

Наприклад, один із дієвих інструментів — фінансовий моніторинг. Банки надають інформацію про значні рухи коштів НБУ, а регулятор може розсекретити її для ДПС. Якщо банківську таємницю таки дозволять розкривати на законодавчому рівні, то першими постраждають ФОПи, які здійснюють підприємницьку діяльність без сплати податків.

"Нікому не цікаво перевіряти звичайних громадян, які просто користуються своїми рахунками для власних потреб. Тобто отримують дохід, зарплату тощо, використовуючи ці кошти на незначні перекази між картками родичів або знайомих. Зате буде цікаво дивитися, хто отримує великі доходи без оподаткування", — уточнив фахівець.

Що може загрожувати українцям

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, яка головна проблема позасудового доступу до банківської таємниці. На його думку, через відсутність судової системи, яка б захищала права людей, з’явиться ризик шахрайських дій.

"Насамперед це відобразиться на житті звичайних українців. Відбудеться зростання корупції, бандитизму", — зауважив Гаврилечко.

Іншими словами, бази даних можуть опинитися в руках сторонніх осіб, які використовуватимуть інформацію для шантажу громадян. Тоді доведеться боротися з новою проблемою, яка стане масштабною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк розповів, що в Україні можуть сильно послабити банківську таємницю в найближчі три роки. Податковій хочуть надати повноваження відстежувати рух коштів на рахунках платника без судового рішення.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні заплатити податки і подати декларації в липні 2025 року, інакше їм загрожують штрафи. Необхідно вчасно виконувати фінансові зобов’язання, аби уникнути суворих санкцій.