Собственные средства стали кредитными — как банк объясняет списание комиссии и что делать клиентам

Клиентка одного из крупных украинских банков обнаружила, что с ее счета списали более 700 грн комиссии за снятие кредитных средств, хотя она снимала собственные деньги. В банке эту информацию опровергают, несмотря на данные выписки.

О том, могут ли банки начислять комиссию за снятие собственных средств как кредитных и как не попасть в подобную ситуацию, сообщает издание "Минфин".

Откуда появилась комиссия за снятие собственных средств

Женщина в мае открыла карту с кредитным лимитом 24 000 грн. Она пополнила счет на 18 400 грн и сразу сняла эту сумму через банкомат — то есть пользовалась собственными средствами. На следующий день потратила кредитные деньги на покупку в магазине на 17 575 грн, а баланс показал 6 425 грн.

Через неделю клиентка заметила в приложении начисленную комиссию 703 грн якобы за снятие кредитных средств. В банке объяснили, что операция со снятием якобы состоялась после оплаты товара, поэтому начислили комиссию. Клиентка уверяет, что это неправда, ведь из выписки видно:

снятие денег — 31 мая;

покупки осуществлены — 1 июня.

Служба поддержки банка утверждает, что окончательное списание могло произойти в обратном порядке, как позволяют правила международных платежных систем, где задержка может достигать 30 дней.

Что делать украинцам в такой ситуации

Специалисты считают, что банк мог нарушить закон, ведь если 31 мая списывались только собственные средства, комиссия за снятие кредита не соответствует действительности. Это может быть технической ошибкой или непрозрачной тарифной политикой. Юристы советуют украинцам:

Узнать порядок списания средств в своем банке (собственные деньги или кредитные списываются первыми). Проверять выписку в день проведения операции и сразу подавать письменное заявление при разногласиях. Фиксировать доказательства: делать скриншоты с мобильного банкинга с суммами и датами.

Если случилась подобная ситуация, нужно требовать письменный ответ от банка со ссылкой на пункт договора, который обосновывает комиссию. Если банк не признает ошибку — можно жаловаться в НБУ.

