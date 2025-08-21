Власні кошти стали кредитними — як банк пояснює списання комісії та що робити клієнтам

Чоловік тримає телефон і банківську картку. Фото: Pexels

Клієнтка одного з великих українських банків виявила, що з її рахунку списали понад 700 грн комісії за зняття кредитних коштів, хоча вона знімала власні гроші. У банку цю інформацію спростовують, попри дані виписки.

Про те, чи можуть банки нараховувати комісію за зняття власних коштів як кредитних та як не потрапити в подібну ситуацію, повідомляє видання "Мінфін".

Звідки з'явилась комісія за зняття власних коштів

Жінка у травні відкрила картку з кредитним лімітом 24 000 грн. Вона поповнила рахунок на 18 400 грн і відразу зняла цю суму через банкомат — тобто користувалася власними коштами. Наступного дня витратила кредитні гроші на покупку в магазині на 17 575 грн, а баланс показав 6 425 грн.

Через тиждень клієнтка помітила у додатку нараховану комісію 703 грн нібито за зняття кредитних коштів. У банку пояснили, що операція зі зняттям нібито відбулася після оплати товару, тому нарахували комісію. Клієнтка запевняє, що це неправда, адже з виписки видно:

зняття грошей — 31 травня;

покупки здійснено — 1 червня.

Служба підтримки банку стверджує, що остаточне списання могло відбутися у зворотному порядку, як дозволяють правила міжнародних платіжних систем, де затримка може досягати 30 днів.

Що робити українцям в такій ситуації

Фахівці вважають, що банк міг порушити закон, адже якщо 31 травня списувалися лише власні кошти, комісія за зняття кредиту не відповідає дійсності. Це може бути технічною помилкою або непрозорою тарифною політикою. Юристи радять українцям:

Дізнатись порядок списання коштів у своєму банку (власні гроші чи кредитні списуються першими). Перевіряти виписку у день проведення операції й одразу подавати письмову заяву при розбіжностях. Фіксувати докази: робити скріншоти з мобільного банкінгу з сумами та датами.

Якщо трапилась подібна ситуація, потрібно вимагати письмову відповідь від банку з посиланням на пункт договору, який обґрунтовує комісію. Якщо банк не визнає помилку — можна скаржитися до НБУ.

