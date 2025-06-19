Отдых на Балканах — сколько минимально надо денег на курорт all inclusive

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Немногие украинцы обращают внимание на Балканы, когда задумываются над летним отдыхом. Но этот регион омывает Адриатическое море на западе, Средиземное — на юге, Черное — на востоке. На полуострове множество курортов, где обслуживают туристов по системе "все включено". А стоимость путевок удивит даже скептически настроенных путешественников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег надо на неделю отдыха на Балканах.

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Путевка на Балканский полуостров

Каждая страна, входящая в состав региона, может похвастаться уникальной историей и культурой. Государства объединены общей географией и сложным взаимодействием исторических сил, но остаются независимыми ячейками на политической арене. В Балканы входит Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Косово, Черногория, Северная Македония, Румыния, Сербия и Словения.

Стоимость отдыха зависит от выбранного направления. Наиболее бюджетными считаются курорты в Болгарии, хотя низкие цены не являются признаком плохого качества. В отелях обслуживают по системе "все включено", а местную инфраструктуру развили под нужды туристов.

Мы узнали, сколько минимально придется заплатить украинцам за несколько дней пребывания на курортах Балканского полуострова. В стоимость путевок в основном входить групповой трансфер, поселение, питание all inclusive и даже медицинское страхование. По состоянию на июнь 2025 года расходы начинаются с таких сумм:

Албания — от 18 480 грн (двое суток);

Болгария — от 11 733 грн (четверо суток);

Хорватия — от 39 901 грн (четверо суток);

Греция — от 31 702 грн (пять суток);

Черногория — от 26 983 грн (трое суток).

Стоимость отдыха на Балканах. Фото: скриншот

Стоимость отдыха на Балканах. Фото: скриншот

Стоимость отдыха на Балканах. Фото: скриншот

Стоимость отдыха на Балканах. Фото: скриншот

Стоимость отдыха на Балканах. Фото: скриншот 1 / 5









К примеру, отель в Греции расположен недалеко от моря, расстояние до пляжа — всего 100 метров. Он возведен в окружении сада с оливковыми и фруктовыми деревьями, а виды из окон — это прекрасное Эгейское море. Не нужно платить баснословные деньги за отдых на райских островах или популярных курортах, ведь Балканы способны дать туристам не меньше удовольствия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выбрать для летнего отдыха бюджетные страны, где туристов обслуживают по системе "все включено". Не обязательно платить большие деньги, чтобы провести неделю на морском побережье.

Также мы писали, что горнолыжный курорт Буковель привлекает не только туристов, но и инвесторов в недвижимость: спрос и цены растут. Дом возле подъемников может стоить от 2 млн гривен, гостиничные объекты — значительно дороже.