Відпочинок на Балканах — скільки мінімально треба грошей на курорт all inclusive

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Небагато українців звертають увагу на Балкани, коли замислюються над літнім відпочинком. Але цей регіон омиває Адріатичне море на заході, Середземне — на півдні, Чорне — на сході. На півострові безліч курортів, де обслуговують туристів за системою "все включено". А вартість путівок здивує навіть скептично налаштованих мандрівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей треба на тиждень відпочинку на Балканах.

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Кожна країна, що входить до складу регіону, може похвалитися унікальною історією та культурою. Держави об’єднані спільною географією та складною взаємодією історичних сил, але залишаються незалежними осередками на політичній арені. До Балкан входить Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Греція, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Сербія та Словенія.

Вартість відпочинку залежить від обраного напрямку. Найбільш бюджетними вважаються курорти в Болгарії, хоча низькі ціни не є ознакою поганої якості. В готелях обслуговують за системою "все включено", а місцеву інфраструктуру розвинули під потреби туристів.

Ми дізналися, скільки мінімально доведеться заплатити українцям за кількаденне перебування на курортах Балканського півострова. До вартості путівок здебільшого входить груповий трансфер, поселення, харчування all inclusive та навіть медичне страхування. Станом на червень 2025 року витрати починаються з таких сум:

Албанія — від 18 480 грн (дві доби);

Болгарія — від 11 733 грн (чотири доби);

Хорватія — від 39 901 грн (чотири доби);

Греція — від 31 702 грн (п’ять діб);

Чорногорія — від 26 983 грн (три доби).

Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот

Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот

Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот

Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот

Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот 1 / 5









До прикладу, готель у Греції розташований недалеко від моря, відстань до пляжу — лише 100 метрів. Він зведений в оточенні саду з оливковими та фруктовими деревами, а краєвиди з вікон — це прекрасне Егейське море. Не потрібно платити шалені гроші за відпочинок на райських островах або популярних курортах, адже Балкани здатні дати туристам не менше задоволення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати для літнього відпочинку бюджетні країни, де туристів обслуговують за системою "все включено". Не обов’язково платити великі гроші, аби провести тиждень на морському узбережжі.

Також ми писали, що гірськолижний курорт Буковель приваблює не лише туристів, але й інвесторів у нерухомість: попит і ціни зростають. Будинок біля підіймачів може коштувати від 2 млн гривень, готельні об’єкти — значно дорожче.