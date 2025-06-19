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Головна Економіка Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive

Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive

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Дата публікації: 19 червня 2025 08:20
Відпочинок на Балканах — скільки мінімально треба грошей на курорт all inclusive
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Путівка на Балканський півострів Що ще варто знати українцям

Небагато українців звертають увагу на Балкани, коли замислюються над літнім відпочинком. Але цей регіон омиває Адріатичне море на заході, Середземне — на півдні, Чорне — на сході. На півострові безліч курортів, де обслуговують туристів за системою "все включено". А вартість путівок здивує навіть скептично налаштованих мандрівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей треба на тиждень відпочинку на Балканах.

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Путівка на Балканський півострів

Кожна країна, що входить до складу регіону, може похвалитися унікальною історією та культурою. Держави об’єднані спільною географією та складною взаємодією історичних сил, але залишаються незалежними осередками на політичній арені. До Балкан входить Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Греція, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Сербія та Словенія.

Вартість відпочинку залежить від обраного напрямку. Найбільш бюджетними вважаються курорти в Болгарії, хоча низькі ціни не є ознакою поганої якості. В готелях обслуговують за системою "все включено", а місцеву інфраструктуру розвинули під потреби туристів.

Ми дізналися, скільки мінімально доведеться заплатити українцям за кількаденне перебування на курортах Балканського півострова. До вартості путівок здебільшого входить груповий трансфер, поселення, харчування all inclusive та навіть медичне страхування. Станом на червень 2025 року витрати починаються з таких сум:

  • Албанія — від 18 480 грн (дві доби);
  • Болгарія — від 11 733 грн (чотири доби);
  • Хорватія — від 39 901 грн (чотири доби);
  • Греція — від 31 702 грн (п’ять діб);
  • Чорногорія — від 26 983 грн (три доби).
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 1
    Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 2
    Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 3
    Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 4
    Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 5
    Вартість відпочинку на Балканах. Фото: скриншот
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  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 1
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 2
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 3
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 4
  • Балканський півострів — скільки коштує відпочинок all inclusive - фото 5

До прикладу, готель у Греції розташований недалеко від моря, відстань до пляжу — лише 100 метрів. Він зведений в оточенні саду з оливковими та фруктовими деревами, а краєвиди з вікон — це прекрасне Егейське море. Не потрібно платити шалені гроші за відпочинок на райських островах або популярних курортах, адже Балкани здатні дати туристам не менше задоволення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати для літнього відпочинку бюджетні країни, де туристів обслуговують за системою "все включено". Не обов’язково платити великі гроші, аби провести тиждень на морському узбережжі.

Також ми писали, що гірськолижний курорт Буковель приваблює не лише туристів, але й інвесторів у нерухомість: попит і ціни зростають. Будинок біля підіймачів може коштувати від 2 млн гривень, готельні об’єкти — значно дорожче.

відпочинок відпустка курорти ціни Балкани
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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