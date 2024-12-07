Причины бедности – какие ошибки мешают разбогатеть

Девушка с пустым кошельком. Фото: Pexels

Далеко не каждому человеку при жизни удается разбогатеть. Зато обеднеть очень легко. В современном мире существует немало способов накопить деньги путем инвестирования, но так же много ловушек, способных привести к финансовому упадку. Украинцам следует знать о некоторых распространенных ошибках, из-за которых бедность может появиться быстрее, чем ожидалось.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие нормы финансового поведения способны приблизить бедность, ссылаясь на издание The Economic Times.

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5 ошибок, из-за которых люди становятся бедными

Ошибка №1. Вы не следите за своими расходами.

Базовое правило финансовой грамотности говорит, что во избежание денежных ошибок необходимо вести тщательный подсчет доходов и расходов. Но этим мало кто занимается: с появлением безналичных расчетов и переходом на банковские карты считать деньги в кошельке стало нецелесообразно.

Однако невозможно накопить капитал, не зная соотношения между доходами и расходами. Не исключено, что на утренний кофе с булочкой и развлечения на выходных уходит большая часть вашего заработка. Следует скорректировать привычку тратить деньги на мгновенные нужды, иначе богатство не светит.

Ошибка №2. Сначала тратите, потом экономите.

Цитируя известного инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, сначала нужно отложить средства для выгодного вложения, а затем тратить оставшуюся сумму. Большинство людей делают наоборот: "растрачивают" зарплату на базовые и не очень нужды, после чего инвестируют маленький остаток.

Такой подход сразу проигрышный, ведь часто после оплаты коммунальных услуг и жилищной аренды, транспорта и развлечений, продуктов питания и т.д. остается мизерная часть месячного дохода. Рекомендуется делить финансы в таких пропорциях: 50% — на основные нужды, 30% — на второстепенные, 20% — на сбережения.

Ошибка №3. Вы не создали финансовую подушку.

В жизни могут случиться непредсказуемые обстоятельства, требующие значительных финансовых затрат. Например, понадобится безотлагательное лечение или придется какое-то время не работать. Без так называемого "чрезвычайного фонда" у вас не хватит средств, чтобы пережить непогоду. В идеале финансовой подушки должно хватать на три-шесть месяцев, поэтому лучше регулярно откладывать определенную сумму на случай проблем.

Ошибка №4. Не смогли избежать долговых обязательств.

Регулярно пользуясь кредитными средствами, вы подтверждаете свою неспособность зарабатывать достаточно денег. Плюс придется ежемесячно вносить платежи для покрытия долга, что также окажет негативное влияние на финансовое положение. Из-за высоких процентных ставок по кредитным картам очень легко попасть в долговую ловушку, а выпутаться из нее сложно.

Ошибка №5. Вы не инвестируете, а просто откладываете деньги.

Нет никакой пользы от лежащих без дела финансов. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в Украине, такой подход вообще противопоказан, поскольку инфляция "съедает" покупательную способность денег. Вы купите за 10 000 грн меньше товаров в конце 2025 года, чем могли приобрести в 2024 году. Этому способствует девальвация национальной валюты и повышение потребительских цен.

Необходимо инвестировать свободные деньги с умом, пользуясь доступными инструментами. К примеру, украинцы могут создать депозитный счет в банке, вложиться в государственные облигации или криптовалюту, перевести гривни в доллары/евро/ценные металлы и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, существует так называемый "синдром бедности", мешающий людям свободно тратить деньги. Это характеризуется возникновением чувства вины за какие-либо покупки. Психолог рассказал, как избавиться от негативных эмоций и получать удовольствие от затрат.

Также мы писали, что рынку недвижимости трудно справиться с вызовами, появившимися из-за полномасштабной войны. Однако украинцы продолжают инвестировать в ликвидные объекты, пытаясь сберечь деньги от инфляции. Следует знать, что будет с ценами на жилье, прежде чем принимать решение о покупке.