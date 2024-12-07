Провина за фінансові витрати — що таке "синдром бідності" та як його позбутися

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Часто трапляється, що процес витрачання коштів (здебільшого на себе) викликає у людей відчуття провини. Ніби якийсь внутрішній запобіжник заважає отримувати задоволення, змушуючи почуватися дискомфортно. Це водночас і риса характеру, і усталене переконання, нав’язане в дитинстві. Так званий "синдром бідності", через який важко змиритися з фінансовими витратами.

Психолог Віталій Сторчеусов розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, як побороти відчуття провини і коли в подібних емоціях дійсно є сенс.

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Чому відчуваємо провину за витрачені гроші

Поява "синдрому бідності" може мати різні причини, але часто це пов’язано з конкретною рисою характеру — ощадливістю. Причому її розвивають не свідомо (здебільшого), вона виникає для задоволення певних потреб, наприклад, виживання чи адаптації до складних обставин.

Однак ключове питання — чи дозволяють собі українці насолоджуватися тим, що вже мають? На думку фахівця, коли почуття провини за витрачені гроші лише формується, перебуває на початковій стадії, каталізатором процесу можуть бути якісь сімейні обставини, зокрема:

брак коштів у родині;

тяжка праця батьків;

жорстоке поводження з дитиною.

"Як результат, дитина формує переконання, що отримувати задоволення — "неправильно" або "небезпечно". Це стосується не лише грошей, але й інших сфер. Гроші — лише очевидний показник, за допомогою якого можна виміряти ставлення до себе. Такі люди часто переконують себе, що зараз "не час" або "не місце", що вони недостатньо успішні, аби дозволити собі витрати", — констатував Віталій Сторчеусов.

Ці переконання формують емоційні реакції на витрати: спершу з’являються думки про "неправильність", а потім виникає почуття провини. Проте це лише сигнал, який вказує на внутрішній конфлікт. Можливо, людина вважає себе меншовартісною, "недостатньо хорошою" чи навіть "дефектною". У такому стані важко почуватися безпечно — тривога стає постійним супутником.

Коли почуття провини має сенс

В деяких випадках відчувати провину за фінансові витрати корисно. Такі емоції обґрунтовані, якщо:

гроші витрачаються на речі, що суперечать вашим цінностям і цілям;

витрати перевищують фінансові можливості та загрожують добробуту;

покупки стають способом компенсації емоційного дискомфорту (наприклад, імпульсивний шопінг через стрес).

Тоді провина перетворюється із проблеми на корисний сигнал, який вимагає проаналізувати і переглянути власні фінансові звички.

Як позбутися почуття провини

"Спершу треба визначити свої негативні переконання про гроші та замінити на більш раціональні: "Я працюю і заслуговую винагороду". Наступний крок — дозволити собі отримувати задоволення від зароблених ресурсів. І нарешті, переглянути родинні сценарії. Часто ставлення до грошей формується під впливом цінностей і переконань, переданих батьками. Їх варто переосмислити й адаптувати до власного життя", — зауважив експерт.

Психолог додав, що це більш абстрактні поради, як позбутися почуття провини. Проте існують і практичні способи, доступні для реалізації кожною людиною.

Знайдіть причину провини. Напишіть, що саме вас турбує після витрат. Це допоможе зрозуміти, чи дійсно тривоги раціональні. Вправа "Чому я заслуговую". Складіть список причин, чому ви маєте право витрачати гроші на себе. Наприклад: "Я багато працюю", "Це мої ресурси". Розробіть фінансовий план. Створіть бюджет, виділивши частину коштів на особисті примхи. Це дозволить витрачати без сорому. Практикуйте усвідомленість. Коли купуєте щось для себе, зупиніться на кілька секунд і усвідомте цей момент. Запитайте себе: "Чи приносить це радість?". Принцип "Винагорода за зусилля". Зароблені гроші — це енергія, яку ви вкладаєте у своє життя. Відчуйте цей зв’язок.

Нагадаємо, деякі люди мають стільки грошей, що не відчувають провину, коли витрачають мільйони. В Києві продають пентхауси за понад 100 млн гривень, вони чекають на нових власників, які заробляють достатньо, аби дозволити собі подібне житло.

Також ми писали, що українці можуть заробити додаткові гроші на державних облігаціях. Це більш вигідний спосіб заощадження коштів, аніж депозитні вкладення, оскільки отриманий дохід не оподатковується.