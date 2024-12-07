Вина за финансовые расходы – что такое "синдром бедности" и как от него избавиться

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Часто случается, что процесс расходования денег (в основном на себя) вызывает у людей чувство вины. Будто какой-то внутренний предохранитель мешает получать удовольствие, заставляя чувствовать себя дискомфортно. Это одновременно и черта характера, и устоявшееся убеждение, навязанное в детстве. Так называемый "синдром бедности", из-за которого трудно смириться с финансовыми затратами.

Психолог Виталий Сторчеусов рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, как побороть чувство вины и когда в подобных эмоциях действительно есть смысл.

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Почему чувствуем вину за потраченные деньги

Появление "синдрома бедности" может иметь разные причины, но часто это связано с конкретной чертой характера — бережливостью. Причем ее развивают не сознательно (в основном), она возникает для удовлетворения определенных потребностей, например, выживания или адаптации к сложным обстоятельствам.

Однако ключевой вопрос — позволяют ли себе украинцы наслаждаться тем, что уже имеют? По мнению специалиста, когда чувство вины за потраченные деньги только формируется, находится на начальной стадии, катализатором процесса могут быть какие-то семейные обстоятельства, в частности:

нехватка средств в семье;

тяжелый труд родителей;

жестокое обращение с ребенком.

"Как результат, ребенок формирует убеждение, что получать удовольствие — "неправильно" или "опасно". Это касается не только денег, но и других сфер. Деньги — лишь очевидный показатель, с помощью которого можно измерить отношение к себе. Такие люди часто убеждают себя, что сейчас "не время" или "не место", что они недостаточно успешны, чтобы позволить себе расходы", — констатировал Виталий Сторчеусов.

Эти убеждения формируют эмоциональные реакции на расходы: сначала появляются мысли о "неправильности", а затем возникает чувство вины. Однако это только сигнал, указывающий на внутренний конфликт. Возможно, человек считает себя неполноценным, "недостаточно хорошим" или даже "дефектным". В таком состоянии тяжело чувствовать себя безопасно — тревога становится постоянным спутником.

Когда чувство вины имеет смысл

В некоторых случаях чувствовать вину за финансовые расходы полезно. Такие эмоции обоснованы, если:

деньги тратятся на вещи, противоречащие вашим ценностям и целям;

расходы превышают финансовые возможности и грозят благосостоянию;

покупки становятся способом компенсации эмоционального дискомфорта (например, импульсивный шоппинг из-за стресса).

Тогда вина превращается из проблемы в полезный сигнал, требующий проанализировать и пересмотреть собственные финансовые привычки.

Как избавиться от чувства вины

"Сначала нужно определить свои негативные убеждения о деньгах и заменить более рациональными: "Я работаю и заслуживаю вознаграждения". Следующий шаг — позволить себе получать удовольствие от заработанных ресурсов. И наконец, пересмотреть семейные сценарии. Часто отношение к деньгам формируется под влиянием ценностей и убеждений, переданных родителями. Их следует переосмыслить и адаптировать к собственной жизни", — отметил эксперт.

Психолог добавил, что это более абстрактные советы, как избавиться от чувства вины. Однако существуют и практичные способы, доступные для реализации каждым человеком.

Найдите причину вины. Напишите, что именно вас беспокоит после расходов. Это поможет понять, действительно ли тревоги рациональны. Упражнение "Почему я заслуживаю". Составьте список причин, почему вы имеете право тратить деньги на себя. К примеру: "Я много работаю", "Это мои ресурсы". Разработайте финансовый план. Создайте бюджет, выделив часть денег на личные капризы. Это позволит тратить без стыда. Упражняйте осознанность. Когда приобретаете что-то для себя, остановитесь на несколько секунд и осознайте этот момент. Спросите себя: "Приносит ли это радость?". Принцип "Вознаграждение за усилия". Заработанные деньги — это энергия, которую вы вкладываете в свою жизнь. Почувствуйте эту связь.

Напомним, некоторые люди имеют столько денег, что не чувствуют вину, когда тратят миллионы. В Киеве продают пентхаусы более чем за 100 млн гривен, они ждут новых владельцев, которые зарабатывают достаточно, дабы позволить себе подобное жилье.

Также мы писали, что украинцы могут заработать дополнительные деньги на государственных облигациях. Это более выгодный способ сбережения денег, чем депозитные вложения, поскольку полученный доход не облагается налогом.