Причини бідності – які помилки заважають розбагатіти

Дівчина з порожнім гаманцем. Фото: Pexels

Далеко не кожній людині за життя вдається розбагатіти. Натомість збідніти дуже легко. В сучасному світі існує чимало способів накопичити гроші шляхом інвестування, але так само багато пасток, які здатні призвести до фінансового занепаду. Українцям варто знати про деякі поширені помилки, через які бідність може з’явитися швидше, ніж очікувалося.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які норми фінансової поведінки здатні наблизити бідність, посилаючись на видання The Economic Times.

Читайте також:

5 помилок, через які люди стають бідними

Помилка №1. Ви не слідкуєте за своїми витратами.

Базове правило фінансової грамотності говорить, що для уникнення грошових помилок необхідно вести ретельний підрахунок доходів і витрат. Але цим мало хто займається: з появою безготівкових розрахунків і переходом на банківські картки рахувати готівку в гаманці стало недоцільно.

Проте неможливо накопичити капітал, не знаючи співвідношення між доходами і витратами. Не виключено, що на ранкову каву з булочкою і розваги на вихідних йде більша частина вашого заробітку. Варто скоригувати звичку витрачати гроші на миттєві потреби, інакше багатство не світить.

Помилка №2. Спочатку витрачаєте, потім економите.

Цитуючи відомого інвестора і мільярдера Воррена Баффета, спершу треба відкласти кошти для вигідного вкладення, а потім витрачати суму, яка залишилася. Більшість людей роблять навпаки: "розтринькують" зарплату на базові і не дуже потреби, після чого інвестують маленький залишок.

Такий підхід одразу програшний, бо часто після оплати комунальних послуг і житлової оренди, транспорту і розваг, продуктів харчування тощо залишається мізерна частина місячного доходу. Рекомендується ділити фінанси в таких пропорціях: 50% — на основні потреби, 30% — на другорядні, 20% — на заощадження.

Помилка №3. Ви не створили фінансову подушку.

В житті можуть трапитися непередбачувані обставини, які вимагатимуть значних фінансових витрат. Наприклад, знадобиться невідкладне лікування чи доведеться якийсь час не працювати. Без так званого "надзвичайного фонду" у вас не вистачить коштів, аби пережити негоду. В ідеалі фінансової подушки має вистачати на три-шість місяців, тому бажано регулярно відкладати певну суму на випадок проблем.

Помилка №4. Не змогли уникнути боргових зобов’язань.

Регулярно користуючись кредитними коштами, ви підтверджуєте власну неспроможність заробляти достатньо грошей. Плюс доведеться щомісяця вносити платежі для покриття боргу, що також негативно вплине на фінансове становище. Через високі процентні ставки за кредитними картками дуже легко потрапити в боргову пастку, а виплутатися з неї складно.

Помилка №5. Ви не інвестуєте, а просто відкладаєте гроші.

Немає жодної користі від фінансів, які лежать без діла. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію в Україні, такий підхід взагалі протипоказаний, оскільки інфляція "з’їдає" купівельну спроможність грошей. Ви купите за 10 000 грн менше товарів наприкінці 2025 року, ніж могли придбати у 2024-му. Цьому сприяє девальвація національної валюти і підвищення споживчих цін.

Необхідно інвестувати вільні гроші з розумом, користуючись доступними інструментами. Наприклад, українці можуть створити депозитний рахунок у банку, вкластися у державні облігації чи криптовалюту, перевести гривні в долари/євро/цінні метали тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, існує так званий "синдром бідності", який заважає людям вільно витрачати гроші. Це характеризується виникненням відчуття провини за якісь покупки. Психолог розповів, як позбутися негативних емоцій та отримувати задоволення від витрат.

Також ми писали, що ринку нерухомості важко впоратися з викликами, які з’явилися через повномасштабну війну. Проте українці продовжують інвестувати в ліквідні об’єкти, намагаючись зберегти гроші від інфляції. Варто знати, що буде з цінами на житло, перш ніж приймати рішення про купівлю.