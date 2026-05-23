Главная Экономика АЗС перепишут цены на топливо: чего ждать водителям в ближайшее время

АЗС перепишут цены на топливо: чего ждать водителям в ближайшее время

Дата публикации 23 мая 2026 10:05
Цены на бензин и дизель будут падать: когда топливо подешевеет на АЗС Украины
Работник на АЗС ОККО в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут измениться цены на бензин и дизель уже на следующей неделе, в конце мая 2026 года. На рынке возникли предпосылки для удешевления топлива. Поэтому нисходящая тенденция на АЗС будет ощутимой для водителей.

Об этом рассказал основатель группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Уже с 25 мая показатели на украинских АЗС могут поползти вниз. Главной причиной нисходящей тенденции эксперт назвал снижение мировых цен на нефть благодаря позитивным сигналам с Ближнего Востока, в частности относительно мирных переговоров с Ираном.

"Начиная со следующей недели, мы будем видеть снижение цен непосредственно на АЗС. Если смотреть с начала текущей недели, то уже имеем удешевление дизеля где-то на 7-8%", — отметил Дмитрий Леушкин.

По его словам, стоимость бензина будет снижаться медленнее, поскольку присутствует дефицит ресурса в Европе. Однако общая тенденция остается выигрышной для украинского потребителя. На оптовом рынке цены ежедневно обновляются, поэтому вскоре волна удешевления дойдет до розничных сетей.

С другой стороны, экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко заявил в эфире Новини.LIVE, что стоимость бензина должна составлять около 90-95 грн за литр. Это теоретический показатель, рассчитанный на основе текущей логики рынка и цены на нефть.

"Если сейчас нефть марки Brent стоит 105-110 долларов за баррель, то бензин должен стоить примерно 90-95 грн. Я не вижу значительного потенциала для существенного падения цен на топливо в Украине", — уточнил Устенко.

Сколько стоит бензин и дизель

Согласно Минфину, средние цены на топливо в Украине по состоянию на пятницу, 22 мая, были такими:

  • бензин А-95 премиум — 79,47 грн/л;
  • бензин А-95 — 75,57 грн/л (+0,119%);
  • бензин А-92 — 69,60 грн/л (+1,016%);
  • дизель — 87,30 грн/л (-0,092%);
  • автомобильный газ — 47,39 грн/л (-0,148%).

Стоимость нефти на мировых рынках действительно снижается. Марка Brent поставляется по цене 103,71 долл. (-3,81%), WTI — по 96,69 долл. (-4,76%). Только Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) подорожала на 5,33% — до 101,30 долл.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, может ли "зеленая" энергетика полностью заменить атомную. Один реактор вырабатывает около 900 мегаватт электроэнергии, одна солнечная панель — всего 400-460 ватт. Для получения аналогичного результата необходимо построить 8,5 млн панелей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на базовые продукты в Украине. В ближайшее время, в июне 2026 года, ожидается подорожание молока. Зато овощи из борщевого набора и куриные яйца будут дешеветь благодаря сезонности.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
