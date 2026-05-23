Ціни на бензин і дизель будуть падати: коли пальне подешевшає на АЗС України

Працівник на АЗС ОККО в Києві.

В Україні можуть змінитися ціни на бензин і дизель вже наступного тижня, наприкінці травня 2026 року. На ринку виникли передумови для здешевлення пального. Тому низхідна тенденція на АЗС буде відчутною для водіїв.

Про це розповів засновник групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Вже з 25 травня показники на українських АЗС можуть поповзти вниз. Головною причиною низхідної тенденції експерт назвав зниження світових цін на нафту завдяки позитивним сигналам із Близького Сходу, зокрема щодо мирних перемовин з Іраном.

"Починаючи з наступного тижня, ми будемо бачити зниження цін безпосередньо на АЗС. Якщо дивитися з початку поточного тижня, то вже маємо здешевлення дизелю десь на 7-8%", — зазначив Дмитро Льоушкін.

За його словами, вартість бензину буде знижуватися повільніше, оскільки присутній дефіцит ресурсу в Європі. Однак загальна тенденція залишається виграшною для українського споживача. На гуртовому ринку ціни щоденно оновлюються, тому незабаром хвиля здешевлення дійде до роздрібних мереж.

З іншого боку, економіст та радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко заявив в ефірі Новини.LIVE, що вартість бензину повинна становити близько 90-95 грн за літр. Це теоретичний показник, вирахуваний на основі поточної логіки ринку та ціни на нафту.

"Якщо зараз нафта марки Brent коштує 105-110 доларів за барель, то бензин повинен коштувати приблизно 90-95 грн. Я не бачу значного потенціалу для суттєвого падіння цін на пальне в Україні", — уточнив Устенко.

Скільки коштує бензин і дизель

Згідно з Мінфіном, середні ціни на пальне в Україні станом на п’ятницю, 22 травня, були такими:

бензин А-95 преміум — 79,47 грн/л;

бензин А-95 — 75,57 грн/л (+0,119%);

бензин А-92 — 69,60 грн/л (+1,016%);

дизель — 87,30 грн/л (-0,092%);

автомобільний газ — 47,39 грн/л (-0,148%).

Вартість нафти на світових ринках дійсно знижується. Марка Brent поставляється за ціною 103,71 дол. (-3,81%), WTI — за 96,69 дол. (-4,76%). Лише Urals (російська марка експортної нафтової суміші) подорожчала на 5,33% — до 101,30 дол.

Що ще варто знати українцям

