Авто в Украине будут продавать по-новому — какое правило приняли

Авто в Украине будут продавать по-новому — какое правило приняли

Дата публикации 26 сентября 2025 19:10
Новые правила реализации авто — что обязали делать продавцов в Украине
Автомобили в салоне. Фото: Google Maps

Кабинет Министров принял постановление, обязывающее информировать украинцев, которые хотят приобрести новое авто, об официальном расходе топлива и объеме выбросов углекислого газа (СО₂). Это очередной шаг нашего государства к евроинтеграции, поскольку требование входит в Директиву 1999/94/ЕС.

Об этом рассказала пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также:

Изменения для продавцов авто

В Европейском Союзе действует требование по информированию покупателей легковых транспортных средств о расходе топлива и СО₂. Поскольку Украина движется в ЕС, то должна держать одно направление в вопросе достижения климатических целей. Как результат — правительство приняло соответствующее постановление на заседании, 25 сентября.

Документ обязывает продавцов новых автомобилей размещать в салонах и других местах реализации:

  • этикетки с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждой машины;
  • плакаты или электронные дисплеи с информацией о моделях транспортных средств в продаже с соответствующими данными о расходах;
  • материалы продвижения, например брошюры, рекламные баннеры и т.д., с такими сведениями;
  • доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

Таким образом украинцы сразу будут знать, насколько автомобиль экономичен и как влияет на окружающую среду. Обязанность создать и регулярно обновлять е-справочник данными по всем моделям новых авто доверили Министерству развития общин и территорий.

"Мы вводим европейские стандарты информирования покупателей авто. Это — защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат", — уточнил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Отметим, новые правила заработают только в 2026 году, точнее, через 9 месяцев после опубликования постановления. За это время представители бизнеса смогут адаптировать деятельность к требованиям и изготовить необходимые материалы, а Министерство — подготовить электронный справочник.

Откуда Украина импортирует автомобили

По данным Укравтопрома, в течение семи месяцев 2025 года (январь-июль) в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей на сумму почти 3,2 млрд долларов. Лидерами среди поставщиков оказались:

  • Германия — 49 963 единицы;
  • США — 39 320 единиц;
  • Китай — 22 835 единиц;
  • Япония — 20 257 единиц;
  • Южная Корея — 14 491 единица.

Далее в списке идет Франция, Чехия, Великобритания, Мексика и Румыния. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года в Украину завезли на 17% меньше легковых транспортных средств (подержанных и новых). А их общая таможенная стоимость была меньше на 22%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 24 сентября 2025 года перевозчики должны обязательно вносить данные о нерегулярных рейсах в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности. Нарушение правил грозит штрафом в 17 000 грн.

Также мы писали, что с 1 октября 2025 года украинцы в Польше не смогут пользоваться отечественными правами. За отсутствие польских документов грозит штраф в размере 2 000 злотых (более 20 000 грн).

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
