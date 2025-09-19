Видео
Главная Экономика Уже с 24 сентября — за что перевозчикам светит штраф 17 тыс. грн

Уже с 24 сентября — за что перевозчикам светит штраф 17 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 15:05
Перевозчикам грозит штраф в 17 тыс.грн — за что будут наказывать уже с 24 сентября
Люди заходят в микроавтобус. Фото: УНИАН

С 24 сентября 2025 года перевозчики, осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров, должны будут вносить данные о поездке в ЕКИС Укртрансбезопасности. За игнорирование этого требования грозит штраф в 17 000 грн.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

В ведомстве пояснили: если перевозчик не внес данные о нерегулярном рейсе и выехал на маршрут, в таком случае такая перевозка не считается нерегулярной и должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными для регулярных или регулярных специальных перевозок.

Таким образом, во время проверки инспектор Укртрансбезопасности будет считать, что перевозчик осуществляет регулярные перевозки без соответствующих документов (исчерпывающий перечень, утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий Украины 16 апреля 2025 года № 703). За это предусмотрена ответственность в виде штрафа 17 000 грн.

В Укртрансбезопасности отметили, что осуществлять нерегулярные пассажирские перевозки, согласно автотранспортному законодательству, можно дважды в неделю одним и тем же транспортным средством. Вносить информацию о большем количестве таких перевозок — система не позволит.

Для водителей изменились условия пересечения границы

С 10 сентября заработали обновления относительно процесса регистрации в системе еЧерга для украинских водителей. Отныне для выезда за границу не нужно подавать заявку в системе "Шлях".

Как пояснили в Минразвития, данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе еЧерги. Со своей стороны система еЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющейся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

К выезду допускаются только водители, которые:

  • внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;
  • имеют актуальные паспортные данные, которые совпадают с загранпаспортом;
  • используют именно тот загранпаспорт, который внесен в еЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

В свою очередь перевозчикам ведомство порекомендовало проверить актуальность и точность данных водителей в ЕКИС, а в случае увольнения водителя — обязательно убедиться, что он не имеет активной очереди в еЧерге. Если есть, сначала необходимо заменить водителя в еЧерге, затем проставить дату его увольнения в ЕКИС.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
