Головна Економіка Вже з 24 вересня — за що перевізникам світить штраф 17 тис. грн

Вже з 24 вересня — за що перевізникам світить штраф 17 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 15:05
Перевізникам загрожує штраф у 17 тис.грн — за що каратимуть вже з 24 вересня
Люди заходять у мікроавтобус. Фото: УНІАН

З 24 вересня 2025 року перевізники, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів, повинні будуть вносити дані про поїздку до ЄКІС Укртрансбезпеки. За ігнорування цієї вимоги загрожує штраф у 17 000 грн.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.

Читайте також:

У відомстві пояснили: якщо перевізник не вніс дані про нерегулярний рейс та виїхав на маршрут, у такому випадку таке перевезення не вважається нерегулярним і повинно здійснюватися відповідно до вимог, які встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень. 

Таким чином, під час перевірки інспектор Укртрансбезпеки буде вважати, що перевізник здійснює регулярні перевезення без відповідних документів (вичерпний перелік, яких затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України 16 квітня 2025 року № 703). За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу 17 000 грн.

В Укртрансбезпеці наголосили, що здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення, згідно з автотранспортним законодавством, можна двічі на тиждень одним й тим самим транспортним засобом. Вносити інформацію про більшу кількість таких перевезень — система не дозволить.

Для водіїв змінилися умови перетину кордону

З 10 вересня запрацювали оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для українських водіїв. Відтепер для виїзду за кордон не потрібно подавати заявку в системі "Шлях".

Як пояснили у Мінрозвитку, дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

До виїзду допускаються лише водії, які:

  • внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;
  • мають актуальні паспортні дані, які збігаються із закордонним паспортом;
  • використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

Своєю чергою перевізникам відомство порекомендувало перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС, а у разі звільнення водія — обовʼязково впевнитися, що він не має активної черги в єЧерзі. Якщо є, спочатку необхідно замінити водія в єЧерзі, потім проставити дату його звільнення в ЄКІС.

Раніше ми розповідали, за що суворо карають при перетині кордону з Польщею. 

Також дізнавайтеся, який штраф доведеться заплатити за перевезення дитини без автокрісла.

транспорт штрафи маршрутки громадський транспорт перевезення
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
