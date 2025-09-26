Нові правила реалізації авто — що зобов’язали робити продавців в Україні

Автомобілі в салоні. Фото: Google Maps

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що зобов’язує інформувати українців, які хочуть придбати нове авто, про офіційні витрати пального та обсяг викидів вуглекислого газу (СО₂). Це черговий крок нашої держави до євроінтеграції, оскільки вимога входить в Директиву 1999/94/ЄС.

Про це розповіла пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зміни для продавців авто

В Європейському Союзі діє вимога щодо інформування покупців легкових транспортних засобів про витрати пального та СО₂. Оскільки Україна рухається в ЄС, то повинна тримати один напрямок у питанні досягнення кліматичних цілей. Як результат — уряд ухвалив відповідну постанову на засіданні, 25 вересня.

Документ зобов’язує продавців нових автомобілів розміщувати в салонах та інших місцях реалізації:

етикетки з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної машини;

плакати чи електронні дисплеї з інформацією про моделі транспортних засобів у продажу з відповідними даними про витрати;

матеріали промоції, як-от брошури, рекламі банери тощо, з такими відомостями;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

Таким чином українці одразу знатимуть, наскільки автомобіль економічний та як впливає на довкілля. Обов’язок створити і регулярно оновлювати е-довідник даними щодо всіх моделей нових авто довірили Міністерству розвитку громад і територій.

"Ми запроваджуємо європейські стандарти інформування покупців авто. Це — захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат", — уточнив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Зауважимо, нові правила запрацюють лише у 2026 році, точніше, через 9 місяців після опублікування постанови. За цей час представники бізнесу зможуть адаптувати діяльність до вимог і виготовити необхідні матеріали, а Міністерство — підготувати електронний довідник.

Звідки Україна імпортує автомобілі

За даними Укравтопрому, протягом семи місяців 2025 року (січень-липень) в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автівок на суму майже 3,2 млрд доларів. Лідерами серед постачальників виявилися:

Німеччина — 49 963 одиниці;

США — 39 320 одиниць;

Китай — 22 835 одиниць;

Японія — 20 257 одиниць;

Південна Корея — 14 491 одиниця.

Далі в списку йде Франція, Чехія, Велика Британія, Мексика і Румунія. Для порівняння, в аналогічний період 2024 року в Україну завезли на 17% менше легкових транспортних засобів (вживаних і нових). А їх загальна митна вартість була меншою на 22%.

Що ще варто знати українцям

