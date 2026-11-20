Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Высокая зарплата не всегда означает высокий уровень финансового комфорта. Значительную часть доходов украинцев уходят на аренду жилья и ежедневные поездки на общественном транспорте. При этом разница между городами может достигать десятков тысяч гривен. Например, в Киеве после основных расходов остается более 19 тысяч гривен, тогда как во Львове — почти в 2 раза меньше.

Сколько средств могут сэкономить жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова после оплаты аренды однокомнатной квартиры и общественного транспорта — выясняли Новини.LIVE.

Реклама

Сколько денег остается у украинцев после основных расходов

Для сравнения использованы показатели средней заработной платы, стоимости аренды однокомнатной квартиры и расходов на общественный транспорт в течение 31 дня. Расчет транспортных расходов предполагает две поездки ежедневно, то есть 62 раза в месяц.

Результаты существенно различаются в зависимости от города:

Сколько зарплаты уходит на аренду и проезд. Фото: Новини.LIVE

Киев — самая высокая зарплата и более 20 тысяч гривен остатка

Средняя заработная плата по состоянию на ноябрь 2026 года в Киеве составляет 37 500 гривен. Это самый высокий показатель в Украине. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 15 000 гривен в месяц.

Читайте также:

При условии пользования общественным транспортом не менее двух раз в день по тарифу 30 гривен за поездку, ежемесячные расходы составят 1860 гривен. Однако киевляне могут значительно сэкономить, приобретя месячный проездной (62 поездки) за 1463 гривны через приложение "Киев Цифровой".

В общей сложности на жилье и проезд приходится 16 860 гривен. После этих расходов остается 20 640 гривен, или примерно 55% средней зарплаты. Однако реальные расходы киевлян могут быть выше в зависимости от района проживания, условий аренды и рациона питания.

Харьков — самая дешевая аренда среди четырех городов

Несмотря на самую низкую зарплату среди четырех городов, Харьков имеет наименьшую долю расходов на жилье и транспорт. В Харькове средняя зарплата составляет 27 500 гривен, тогда как стоимость аренды однокомнатной квартиры — 9500 гривен. Это самый низкий показатель среди сравниваемых городов. Однако харьковчане могут не откладывать из зарплаты деньги на проезд, ведь он полностью бесплатный.

Таким образом, после оплаты аренды остается 18 500 гривен. Это примерно 65% средней зарплаты. Однако фактические расходы жителей могут отличаться, в частности, при использовании других видов транспорта.

Днепр и Одесса — почти половина зарплаты уходит на жилье и транспорт

В Днепре и в Одессе средняя заработная плата составляет 30 000 гривен. За аренду однокомнатной квартиры днепрянам придется отдать половину — 14 500 гривен, а одесситам — 12 000 гривен. Стоимость одной поездки в обоих городах обойдется в 25 гривен. А при активном пользовании транспортом не реже двух раз в день месячные расходы составят 1550 гривен.

Расходы на жилье и транспорт в Днепре обойдутся в 16 050 гривен, а в Одессе — 13 550 гривен. Более половины среднемесячного дохода при такой модели расходов придется направить только на аренду и проезд. Остальные средства необходимо распределить между другими обязательными расходами.

Львов отнимет наибольшую часть дохода

Меньше всего денег после аренды и транспорта остается во Львове. Средняя зарплата здесь составляет 33 400 гривен. Стоимость аренды однокомнатной квартиры существенно выше, чем в предыдущих городах — 25 200 гривен. На ежемесячное пользование общественным транспортом из зарплаты придется отложить не менее 1426 гривен по тарифу 23 гривны за поездку (при наличии городского проездного Leocard).

Общие расходы на жилье и проезд составляют 26 626 гривен.

После их оплаты остается лишь 6774 гривны, или примерно 20% зарплаты. Почти 80% среднего дохода при указанных условиях уходит на аренду квартиры и общественный транспорт. Именно высокая стоимость жилья создает наибольшую финансовую нагрузку в этом сравнении.

В каком городе аренда больше всего обременяет бюджет

Если сравнить только расходы на аренду квартиры, разница между городами становится ещё более заметной.

Доля аренды в средней зарплате составляет:

Киев — ровно 40%;

Харьков — около 34%;

Днепр — около 48%;

Одесса — ровно 40%;

Львов — около 75%.

Во Львове только аренда однокомнатной квартиры может уходить на три четверти средней зарплаты. В Киеве и Харькове соответствующий показатель составляет примерно треть дохода.

Однако номинальная зарплата не всегда отражает реальную доступность арендуемого жилья.

Например, в Днепре и Одессе средние зарплаты максимально близки к уровню Львова, но аренда там дороже на 11 000 гривен из-за ситуации с безопасностью.

Хватит ли оставшихся средств на повседневную жизнь

Помимо аренды жилья и проезда, украинцы регулярно тратят деньги на питание, коммунальные услуги, мобильную связь, бытовые товары и медицинские нужды. Также в сравнении не учтены возможные расходы на детей, кредиты, содержание автомобиля или непредвиденные покупки.

Средняя зарплата не равна доходу каждого работника. Часть жителей получает меньше среднего показателя, а часть — больше. Приведенные примеры следует рассматривать как условную модель доступности арендованного жилья и транспорта, а не как точный расчет бюджета каждого жителя.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как менялась средняя зарплата с 2022 по 2026 годы. Средняя зарплата по состоянию на август 2026 года составляет 31 892 гривны. С 2022 по август 2026 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17 303 гривны.

Также Новини.LIVE сообщали, как менялись минимальные оклады с начала полномасштабной войны. За годы полномасштабной войны минимальная заработная плата в Украине выросла с 6500 до 8647 гривен. Повышение минимальных окладов могло происходить как два раза в год, так и вообще не происходить.