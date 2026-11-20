Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Висока зарплата не завжди означає високий рівень фінансового комфорту. Значну частину доходів українців забирають оренда житла та щоденні поїздки громадським транспортом. При цьому різниця між містами може сягати десятків тисяч гривень. Наприклад, у Києві після основних витрат залишається понад 19 тисяч гривень, тоді як у Львові — майже в 2 рази менше.

Скільки коштів можуть зберегти мешканці Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова після оплати оренди однокімнатної квартири й громадського транспорту — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки грошей залишається українцям після основних витрат

Для порівняння використано показники середньої заробітної плати, вартості оренди однокімнатної квартири та витрат на громадський транспорт протягом 31 днів. Розрахунок транспортних витрат передбачає дві поїздки щодня, тобто 62 рази за місяць.

Результати суттєво відрізняються залежно від міста:

Скільки зарплати йде на оренду та проїзд. Фото: Новини.LIVE

Київ — найбільша зарплата та понад 20 тисяч гривень залишку

Середня заробітна плата станом на листопад 2026 року у Києві становить 37 500 гривень. Це найвищий показник в Україні. Оренда однокімнатної квартири обійдеться в 15 000 гривень на місяць.

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За умови користуванням громадським транспортом щонайменше двічі на день за тарифом 30 гривень за поїздку, місячні витрати становитимуть 1860 гривень. Однак кияни можуть значно заощадити, придбавши місячний проїзний (62 поїздки) за 1463 гривні через додаток "Київ Цифровий".

Загалом на житло та проїзд припадає 16 860 гривень. Після цих витрат залишається 20 640 гривень, або приблизно 55% середньої зарплати. Однак реальні витрати киян можуть бути вищими залежно від району проживання, умов оренди та раціону.

Харків — найдешевша оренда серед чотирьох міст

Попри найнижчу зарплату серед чотирьох міст, Харків має найменшу частку витрат на житло та транспорт. У Харкові середня зарплата становить 27 500 гривень, коли вартість оренди однокімнатної квартири — 9500 гривень. Це найнижчий показник серед міст, які порівнюються. Однак харків'яни можуть не відкладати із зарплати гроші на проїзд, адже він є повністю безкоштовним.

Отже, після оплати оренди залишається 18 500 гривень. Це приблизно 65% середньої зарплати. Проте фактичні витрати мешканців можуть відрізнятися, зокрема за використання інших видів транспорту.

Дніпро і Одеса — майже половина зарплати йде на житло та транспорт

У Дніпрі і в Одесі середня заробітна плата становить 30 000 гривень. За оренду однокімнатної квартири дніпрянам доведеться віддати половину — 14 500 гривень, а одеситам — 12 000 гривень. Вартість однієї поїздки в обох містах обійдеться в 25 гривень. А за активним користуванням транспортом щонайменше двічі на день, місячні витрати становитимуть 1550 гривень.

Витрати на житло та транспорт у Дніпрі обійдуться в 16 050 гривень, а в Одесі — 13 550 гривень. Більшу половину середньомісячного доходу за такої моделі витрат доведеться спрямувати лише на оренду та проїзд. Решту коштів необхідно розподілити між іншими обов'язковими витратами.

Львів забере найбільшу частину доходу

Найменше грошей після оренди та транспорту, залишається у Львові. Середня зарплата тут становить 33 400 гривень. Вартість оренди однокімнатної квартири суттєво вища, ніж у попередніх містах — 25 200 гривень. За місячне користування громадським транспортом із зарплати доведеться відкласти щонайменше 1426 гривень за тарифом 23 гривні за поїздку (за умови наявності міського проїзного Leocard).

Загальні витрати на житло та проїзд становлять 26 626 гривень.

Після їх оплати залишається лише 6774 гривні, або приблизно 20% зарплати. Майже 80% середнього доходу за наведеними умовами витрачається на оренду квартири та громадський транспорт. Саме висока вартість житла створює найбільше фінансове навантаження в цьому порівнянні.

У якому місті оренда найбільше навантажує бюджет

Якщо порівняти лише витрати на оренду квартири, різниця між містами стає ще помітнішою.

Частка оренди у середній зарплаті становить:

Київ — рівно 40%;

Харків — близько 34%;

Дніпро — близько 48%;

Одеса — рівно 40%;

Львів — близько 75%.

У Львові лише оренда однокімнатної квартири може забирати три чверті середньої зарплати. У Києві та Харкові відповідний показник становить приблизно третину доходу.

Однак номінальна зарплата не завжди відображає реальну доступність орендованого житла.

Наприклад, у Дніпрі та Одесі середні зарплати максимально наближені до Львова, але оренда дорожча на 11 000 гривень через безпекову ситуацію.

Чи вистачить залишку на повсякденне життя

Окрім оренди житла та проїзду, українці регулярно витрачають гроші на харчування, комунальні послуги, мобільний зв'язок, побутові товари та медичні потреби. Також у порівнянні не враховано можливі витрати на дітей, кредити, утримання автомобіля або непередбачені покупки.

Середня зарплата не дорівнює доходу кожного працівника. Частина мешканців отримує менше за середній показник, а частина — більше. Наведені приклади варто розглядати як умовну модель доступності орендованого житла та транспорту, а не як точний розрахунок бюджету кожного мешканця.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як змінювалась середня зарплата з 2022 по 2026 роки. Середня зарплата станом на серпень 2026 року становить 31 892 гривень. З 2022 по серпень 2026 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 17 303 гривні.

Також Новини.LIVE повідомляли, як змінювалась мінімальні оклади з початку повномасштабної війни. За роки повномасштабної мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 6500 до 8647 гривень. Підвищення мінімальних окладів могли бути як два рази на рік, так і жодного.