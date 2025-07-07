Валюта для сбережений — какие есть альтернативы доллару и евро в Украине

Доллары в руках. Фото: Pexels

Учитывая нестабильность курса доллара и евро в Украине, вопрос оптимальной валюты для сбережений остается открытым. Наши граждане имеют несколько альтернатив, способных сохранить деньги от обесценивания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какой валюте украинцам выгодно держать сбережения.

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Оптимальная валюта для сбережений

Неожиданные курсовые колебания доллара и евро делают их не лучшими вариантами для обмена в долгосрочной перспективе. Американская валюта дорожает с тех пор, как НБУ отменил режим фиксированного курсообразования, европейская — выросла в цене на 6 грн буквально за 4 месяца.

Финансовые эксперты советуют не держать деньги в одной валюте, а диверсифицировать портфель. Это позволит пережить экономические потрясения с небольшими потерями и минимизировать риски обесценивания денежных единиц. Возникает вопрос, что выбрать украинцам вместо традиционных доллара и евро?

Нужно учесть стабильность валюты и ее место в глобальной экономике. Если ваша цель — защитить финансы от обесценивания, а не приумножить за счет потенциального удорожания валюты, то хорошими альтернативами являются:

швейцарский франк (CHF) — характеризуется надежностью, устойчивостью к внешним сдвигам и политической нейтральностью;

— характеризуется надежностью, устойчивостью к внешним сдвигам и политической нейтральностью; канадский доллар (CAD) — менее волатильный, чем доллар США, зато зависит от рынка сырья, что позволяет удерживать стабильный курс;

— менее волатильный, чем доллар США, зато зависит от рынка сырья, что позволяет удерживать стабильный курс; японская иена (JPY) — подвержена небольшому обесцениванию из-за мягкой монетарной политики страны, но подходит для сохранения денег в кризисные периоды.

Желательно разделить капитал на несколько надежных валют, чтобы минимизировать риски. От американского доллара и евро также не следует полностью отказываться, но их процент в портфеле лучше уменьшить, пока геополитическая ситуация не стабилизируется.

Что будет с курсом доллара и евро на этой неделе

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время. По его словам, колебания будут происходить в пределах традиционного диапазона, превышение психологической границы 42 грн/долл. не предвидится. Но со временем тенденция к обесцениванию гривны вернется.

Экономист Даниил Монин рассказал, что будет с курсом евро на этой неделе. Он не исключает возможности поднятия показателя до 1,2 долл./евро. Это следствие перетекания спекулятивного капитала из США в Европу, что играет с экономикой ЕС злую шутку. Если процесс будет продолжаться еще долго, вероятно наступление рецессии.

Напомним, многие мировые валюты давно вышли из употребления. Больше нельзя рассчитаться югославским динаром, купоно-карбованцами, чехословацкой кроной, советскими рублями, восточноафриканским флорином, немецкой маркой и др.

Также мы писали, как изменились купюры евро за более чем 20 лет существования. Дизайн за два десятилетия почти не обновляли, только добавили более современные элементы защиты. По ним можно определить, владеете ли вы "раритетными" банкнотами.