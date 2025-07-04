Курс долара і євро в Україні — яку валюту не треба купувати в липні 2025 року

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поки американський долар коливається в межах традиційного курсового діапазону на валютному ринку України, євро стрімко дорожчає. Українців цікавлять питання, чого очікувати найближчим часом і на яку іноземну валюту не слід робити ставку в липні 2025 року.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков та економіст Данило Монін розповіли в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро наступного тижня.

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Американська валюта з лютого не піднімається вище 41,9 грн/дол. І хоча в державному бюджеті заклали курс 45 грн/дол. до кінця 2025 року, показники не поспішають перетинати психологічну межу. За словами Олексія Плотнікова, стабільність пов’язана з зовнішніми та внутрішніми чинниками.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Внутрішні — це те, що гривні на ринку більше, ніж долара. Тобто попит на валюту зріс. Плюс імпорт активізувався, в тому числі спроби закупити пальне. Щодо зовнішніх тенденцій, то на курсоутворення впливає загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем", — зауважив експерт.

Він передбачає коливання офіційного курсу гривні до долара в межах стандартного діапазону протягом наступного тижня. Показник не вийде за межу 42 грн/дол. Але тенденція до поступового зростання нікуди не зникла, просто змістилися часові проміжки.

Що буде з курсом євро

Станом на 3 липня 2025 року євро коштувало 1,18 дол. Потенційний стан паритету знову віддалився. Як результат, офіційний курс гривні до євро перебував на рівні 49,13 грн. Показники продажу в банках і на готівковому ринку майже досягли 50 грн/євро.

"Зростання курсу євро по відношенню до долара пов’язане з перетіканням спекулятивного капіталу, який грає злий жарт з економікою ЄС. Імпорт американських товарів у Європу стає дешевшим, експорт європейських товарів у США — дорожчим. І це навіть без урахування нових митних тарифів", — констатував Данило Монін.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

На його думку, дорожчання валюти продовжиться найближчим часом і показник досягне рівня 1,2 дол./євро. Такі процеси, швидше за все, призведуть до рецесії європейської економіки. Стабілізація курсу почнеться тоді, коли капітал знову повернеться до США.

З огляду на ситуацію, українцям не рекомендують купувати євро, якщо немає нагальної потреби (поїздка за кордон, наприклад). Натомість гривню вигідно міняти на долар, оскільки ближче до кінця 2025 року вартість американської валюти може відчутно зрости.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дизайн купюр євро майже не змінювався протягом 20 років існування валюти. Лише раз банкноти оновили, додавши сучасні елементи захисту. Українці можуть відрізнити нову серію від "раритету" за характерними зовнішніми ознаками.

Також ми писали, що вступ до Європейського Союзу зобов’язує Україну перейти на євро, однак це станеться не одразу. В Національному банку вважають, що зміни в монетарній політиці — це питання віддаленого майбутнього.