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Главная Экономика Доллар и евро "сговорились" — чем удивит курс на следующей неделе

Доллар и евро "сговорились" — чем удивит курс на следующей неделе

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 06:30
Курс доллара и евро в Украине — какую валюту не надо покупать в июле 2025 года
Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пока американский доллар колеблется в пределах традиционного курсового диапазона на валютном рынке Украины, евро стремительно дорожает. Украинцев интересуют вопросы, чего ожидать в ближайшее время и на какую иностранную валюту не следует делать ставку в июле 2025 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников и экономист Даниил Монин рассказали в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе.

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Американская валюта с февраля не поднимается выше 41,9 грн/долл. И хотя в государственном бюджете заложили курс 45 грн/долл. до конца 2025 года, показатели не спешат пересекать психологическую черту. По словам Алексея Плотникова, стабильность связана с внешними и внутренними факторами.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Внутренние — это то, что гривны на рынке больше, чем доллара. То есть спрос на валюту вырос. Плюс импорт активизировался, в том числе попытки закупить топливо. Что касается внешних тенденций, то на курсообразование влияет обострение конфликта между Ираном и Израилем", — отметил эксперт.

Он предусматривает колебания официального курса гривны к доллару в пределах стандартного диапазона в течение следующей недели. Показатель не выйдет за пределы 42 грн/долл. Но тенденция к постепенному росту никуда не исчезла, просто сместились временные промежутки.

Что будет с курсом евро

По состоянию на 3 июля 2025 года евро стоило 1,18 долл. Потенциальное состояние паритета снова отдалилось. Как результат, официальный курс гривны к евро находился на уровне 49,13 грн. Показатели продажи в банках и на наличном рынке почти достигли 50 грн/евро.

"Рост курса евро по отношению к доллару связан с перетоком спекулятивного капитала, который играет злую шутку с экономикой ЕС. Импорт американских товаров в Европу становится дешевле, экспорт европейских товаров в США — дороже. И это даже без учета новых таможенных тарифов", — констатировал Даниил Монин.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По его мнению, удорожание валюты продолжится в ближайшее время и показатель достигнет уровня 1,2 долл./евро. Такие процессы, скорее всего, приведут к рецессии европейской экономики. Стабилизация курса начнется тогда, когда капитал снова вернется в США.

Учитывая ситуацию, украинцам не рекомендуют покупать евро, если нет насущной необходимости (поездка за границу, например). Зато гривну выгодно менять на доллар, поскольку ближе к концу 2025 года стоимость американской валюты может ощутимо вырасти.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, дизайн купюр евро почти не менялся в течение 20 лет существования валюты. Лишь раз банкноты обновили, добавив современные элементы защиты. Украинцы могут отличить новую серию от "раритета" по характерным внешним признакам.

Также мы писали, что вступление в Европейский Союз обязывает Украину перейти на евро, однако это произойдет не сразу. В Национальном банке считают, что изменения в монетарной политике — это вопрос отдаленного будущего.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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