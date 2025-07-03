Долар США рекордно знецінився у 2025 — що відбувається з валютою

Стодоларові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Долар США показав найгірший старт року за пів століття. За перші шість місяців 2025-го він знецінився на понад 10% — такого падіння не фіксували з 1973 року. Основна причина, на думку аналітиків, — політична риторика та економічні ініціативи Дональда Трампа, який знову набирає політичної ваги напередодні виборів.

Після повернення Трампа на передовиці американської політики, його ініціативи викликають дедалі більше занепокоєння на світових ринках, пише Financial Times. Йдеться про нову податкову реформу, яка потенційно може додати до держборгу США близько 3,5 трильйона доларів протягом 10 років.

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Борг зростає, ставки падають

Ситуацію погіршує ще й грошово-кредитна політика. Очікується, що Федеральна резервна система знизить ключову ставку до п’яти разів у 2025-2026 роках. М’яка монетарна політика знижує привабливість доларових активів — передусім облігацій.

Це призвело до активного виходу інвесторів з американських держоблігацій. Як наслідок, падає і попит на саму валюту. Знецінення долара — прямий результат втрати довіри до економічної стабільності США.

Євро, золото і німецькі облігації вирвалися вперед

Поки долар втрачає, інші активи виграють. Євро виріс до 1,17 дол. — це на 13% більше, ніж на початку року. Зростає попит на альтернативні "тихі гавані": німецькі облігації, золото, швейцарський франк. Особливо активні пенсійні фонди, державні інвестфонди та центробанки, які масово зменшують доларову частку у своїх резервах.

Також зростає інтерес до валютного хеджування — інвестори намагаються захиститися від коливань курсу і підвищити прогнозованість прибутку. Саме тому попит на короткі позиції проти долара (тобто ставки на його падіння) залишається на високому рівні.

Чи зможе долар відновитися

Хоча ситуація виглядає драматично, частина аналітиків не поспішає ставити хрест на доларі. Вони прогнозують поступову стабілізацію ближче до 2026 року, особливо якщо ФРС буде діяти послідовно, а політичні ризики знизяться.

Проте, навіть у цьому разі, довіра до долара як глобальної резервної валюти може зазнати тривалої ерозії. Надто багато факторів наразі працюють проти нього: від геополітичних змін до зростання ролі Китаю та ЄС у світовій фінансовій архітектурі.

Що це означає для українців

Для українських експортерів слабкий долар — це потенційна перевага, адже зростає купівельна спроможність імпортерів з США. Але для імпортерів — навпаки: зростання євро та інших валют робить поставки з ЄС дорожчими.

Крім того, ослаблення долара може вплинути на світові ціни на сировинні товари, включно з енергоресурсами та продовольством. Україна, як країна з відкритою економікою, відчує ці коливання на собі, особливо у ціноутворенні.

Як повідомлялось, в Україні спостерігається збільшення випадків фальшування іноземних грошей, особливо доларів США. Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності банкноти, наполегливо радимо перевірити її, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Також ми розповідали, що Україна розглядає відмову від долара США на користь тіснішої прив'язки гривні до євро. Цей крок зумовлений викликами у світовій торгівлі та поглибленням економічної співпраці з країнами Європи.