Доллар США рекордно обесценился в 2025 — что происходит с валютой

Стодолларовые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Доллар США показал худший старт года за полвека. За первые шесть месяцев 2025-го он обесценился более чем на 10% — такого падения не фиксировали с 1973 года. Основная причина, по мнению аналитиков, — политическая риторика и экономические инициативы Дональда Трампа, который снова набирает политический вес накануне выборов.

После возвращения Трампа на передовую американской политики, его инициативы вызывают все большее беспокойство на мировых рынках, пишет Financial Times. Речь идет о новой налоговой реформе, которая потенциально может добавить к госдолгу США около 3,5 триллиона долларов в течение 10 лет.

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Валютный стратег ING Франческо Пезоле назвал доллар "козлом отпущения" непредсказуемой политики Трампа. На фоне заявлений о возможных пошлинах, налоговых уступках и снижении регулирования бизнеса, инвесторы начали сомневаться в фискальной ответственности Вашингтона.

Долг растет, ставки падают

Ситуацию усугубляет еще и денежно-кредитная политика. Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку до пяти раз в 2025-2026 годах. Мягкая монетарная политика снижает привлекательность долларовых активов — прежде всего облигаций.

Это привело к активному выходу инвесторов из американских гособлигаций. Как следствие, падает и спрос на саму валюту. Обесценивание доллара — прямой результат потери доверия к экономической стабильности США.

Евро, золото и немецкие облигации вырвались вперед

Пока доллар теряет, другие активы выигрывают. Евро вырос до 1,17 долл. — это на 13% больше, чем в начале года. Растет спрос на альтернативные "тихие гавани": немецкие облигации, золото, швейцарский франк. Особенно активны пенсионные фонды, государственные инвестфонды и центробанки, которые массово уменьшают долларовую долю в своих резервах.

Также растет интерес к валютному хеджированию — инвесторы пытаются защититься от колебаний курса и повысить прогнозируемость прибыли. Именно поэтому спрос на короткие позиции против доллара (то есть ставки на его падение) остается на высоком уровне.

Сможет ли доллар восстановиться

Хотя ситуация выглядит драматично, часть аналитиков не спешит ставить крест на долларе. Они прогнозируют постепенную стабилизацию ближе к 2026 году, особенно если ФРС будет действовать последовательно, а политические риски снизятся.

Однако, даже в этом случае, доверие к доллару как глобальной резервной валюте может подвергнуться длительной эрозии. Слишком много факторов сейчас работают против него: от геополитических изменений до роста роли Китая и ЕС в мировой финансовой архитектуре.

Что это означает для украинцев

Для украинских экспортеров слабый доллар — это потенциальное преимущество, ведь растет покупательная способность импортеров из США. Но для импортеров — наоборот: рост евро и других валют делает поставки из ЕС дороже.

Кроме того, ослабление доллара может повлиять на мировые цены на сырьевые товары, включая энергоресурсы и продовольствие. Украина, как страна с открытой экономикой, почувствует эти колебания на себе, особенно в ценообразовании.

Как сообщалось, в Украине наблюдается увеличение случаев фальсификации иностранных денег, особенно долларов США. Если у вас возникли сомнения относительно подлинности банкноты, настоятельно советуем проверить ее, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Также мы рассказывали, что Украина рассматривает отказ от доллара США в пользу более тесной привязки гривны к евро. Этот шаг обусловлен вызовами в мировой торговле и углублением экономического сотрудничества со странами Европы.