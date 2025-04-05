Конкуренты Диснейленда — какие парки развлечений в Европе лучшие и сколько стоит вход

Американские горки. Фото: Tripadvisor

Когда заходит речь о парке развлечений, первым на ум приходит сказочный Диснейленд. Но в Европе существует немало популярных локаций с тематическими аттракционами. Они могут составить конкуренцию Диснейленду как по стоимости входных билетов, так и по количеству счастливых эмоций посетителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими европейскими парками развлечений можно заменить Диснейленд.

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Европа-Парк, Германия

Его считают вторым по посещаемости после парижского Диснейленда. На выбор гостей — сотни аттракционов, тематические шоу-программы, экстремальные горки и многое другое. Локация поделена на две тематические зоны. Первая включает секторы, символизирующие страны Европы:

Италию — можно поплавать на гондоле, поесть пасту или пиццу;

Швейцарию — испытать себя на скоростных аттракционах;

Ирландию — поиграть на огромной детской площадке;

Грецию — посетить водный аттракцион "Посейдон".

Это не исчерпывающий список разделения на европейские государства. Любители фэнтезийных миров могут побывать в волшебных тематических секторах, например, Царстве динозавров, Ледяном Королевстве, Зачарованном лесу или Шоколадной стране.

Парк развлечений "Европа-Парк" в Германии. Фото: Tripadvisor

Стоимость входного билета зависит от количества дней и возраста. Детям до 3 лет развлечения в парке бесплатные. А дальше цены варьируются в таком диапазоне (однодневный билет):

от 4 до 11 лет — 44 евро;

от 12 до 60 лет — 52 евро;

от 60 лет и старше — 44 евро.

Столько стоят онлайн-билеты, приобретенные на сайте заранее. Если заплатить за вход на кассе, то цена увеличится на 10 евро. Также для детей до 12 лет посещение "Европа-Парка" ничего не будет стоить в день их рождения (при условии предоставления свидетельства о рождении или иного документа).

Стоимость билетов в "Европа-Парк". Фото: скриншот

Гардаленд, Италия

Расположен на берегу озера Гарда и носит титул одного из самых больших парков аттракционов в Европе. Гости могут развлечься в тематических зонах отдыха, полюбоваться цветочными декорациями, насладиться сказочной атмосферой. Даже самые требовательные туристы останутся под впечатлениями.

На территории парка есть американские горки, пиратский подземный водный аттракцион, 4D-кинотеатр, множество ресторанов. Изюминка локации — зона Jungle Rapids, где нужно преодолевать препятствия на легкой надувной лодочке, прятаться от индейцев и диких животных, не попасть под извержение вулкана.

Однодневный билет стоит 39 евро (51 евро при покупке на кассе), но в разные дни цены могут подняться до 47 евро. Детям ростом до 90 см вход бесплатный. Ночные развлечения обойдутся дешевле: за билет с 18 часов вечера до 11 часов утра надо заплатить 24 евро.

Парк развлечений "Гардаленд" в Италии. Фото: Tripadvisor

Напомним, компания Radical Storage на основе отзывов посетителей составила рейтинг худших парков аттракционов. Первое место получил британский Alton Towers, который разочаровал гостей завышенными ценами и низким уровнем обслуживания.

Также мы писали, что весной лучше всего путешествовать по Европе с детьми. В Берлине можно увидеть самый большой скелет динозавра в Музее естествознания, в Будапеште — проехаться по детской железной дороге, а в Мадриде — развлечься в парках и на футбольных матчах.