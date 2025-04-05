Конкуренты Диснейленда — какие парки развлечений в Европе лучшие и сколько стоит вход

Альтернатива Диснейленду — где развлечься в Европе в 2025 году
Когда заходит речь о парке развлечений, первым на ум приходит сказочный Диснейленд. Но в Европе существует немало популярных локаций с тематическими аттракционами. Они могут составить конкуренцию Диснейленду как по стоимости входных билетов, так и по количеству счастливых эмоций посетителей.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими европейскими парками развлечений можно заменить Диснейленд.
Европа-Парк, Германия
Его считают вторым по посещаемости после парижского Диснейленда. На выбор гостей — сотни аттракционов, тематические шоу-программы, экстремальные горки и многое другое. Локация поделена на две тематические зоны. Первая включает секторы, символизирующие страны Европы:
- Италию — можно поплавать на гондоле, поесть пасту или пиццу;
- Швейцарию — испытать себя на скоростных аттракционах;
- Ирландию — поиграть на огромной детской площадке;
- Грецию — посетить водный аттракцион "Посейдон".
Это не исчерпывающий список разделения на европейские государства. Любители фэнтезийных миров могут побывать в волшебных тематических секторах, например, Царстве динозавров, Ледяном Королевстве, Зачарованном лесу или Шоколадной стране.
Стоимость входного билета зависит от количества дней и возраста. Детям до 3 лет развлечения в парке бесплатные. А дальше цены варьируются в таком диапазоне (однодневный билет):
- от 4 до 11 лет — 44 евро;
- от 12 до 60 лет — 52 евро;
- от 60 лет и старше — 44 евро.
Столько стоят онлайн-билеты, приобретенные на сайте заранее. Если заплатить за вход на кассе, то цена увеличится на 10 евро. Также для детей до 12 лет посещение "Европа-Парка" ничего не будет стоить в день их рождения (при условии предоставления свидетельства о рождении или иного документа).
Гардаленд, Италия
Расположен на берегу озера Гарда и носит титул одного из самых больших парков аттракционов в Европе. Гости могут развлечься в тематических зонах отдыха, полюбоваться цветочными декорациями, насладиться сказочной атмосферой. Даже самые требовательные туристы останутся под впечатлениями.
На территории парка есть американские горки, пиратский подземный водный аттракцион, 4D-кинотеатр, множество ресторанов. Изюминка локации — зона Jungle Rapids, где нужно преодолевать препятствия на легкой надувной лодочке, прятаться от индейцев и диких животных, не попасть под извержение вулкана.
Однодневный билет стоит 39 евро (51 евро при покупке на кассе), но в разные дни цены могут подняться до 47 евро. Детям ростом до 90 см вход бесплатный. Ночные развлечения обойдутся дешевле: за билет с 18 часов вечера до 11 часов утра надо заплатить 24 евро.
Напомним, компания Radical Storage на основе отзывов посетителей составила рейтинг худших парков аттракционов. Первое место получил британский Alton Towers, который разочаровал гостей завышенными ценами и низким уровнем обслуживания.
Также мы писали, что весной лучше всего путешествовать по Европе с детьми. В Берлине можно увидеть самый большой скелет динозавра в Музее естествознания, в Будапеште — проехаться по детской железной дороге, а в Мадриде — развлечься в парках и на футбольных матчах.
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