Конкуренти Диснейленду — які парки розваг у Європі найкращі та скільки коштує вхід

Альтернатива Диснейленду — де розважитися в Європі у 2025 році
Коли заходить мова про парк розваг, першим на думку приходить казковий Диснейленд. Але в Європі існує чимало популярних локацій з тематичними атракціонами. Вони можуть скласти конкуренцію Диснейленду як за вартістю вхідних квитків, так і за кількістю щасливих емоцій відвідувачів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, якими європейськими парками розваг можна замінити Диснейленд.
Європа-Парк, Німеччина
Його вважають другим за відвідуваністю після паризького Диснейленду. На вибір гостей — сотні атракціонів, тематичні шоу-програми, екстремальні гірки та багато іншого. Локація поділена на дві тематичні зони. Перша включає сектори, що символізують країни Європи:
- Італію — можна поплавати на гондолі, поїсти пасту чи піцу;
- Швейцарію — випробувати себе на швидкісних атракціонах;
- Ірландію — погратися на величезній дитячому майданчику;
- Грецію — відвідати водний атракціон "Посейдон".
Це не вичерпний список поділу на європейські держави. Поціновувачі фентезійних світів можуть побувати в чарівних тематичних секторах, наприклад, Царстві динозаврів, Крижаному Королівстві, Зачарованому лісі або Шоколадній країні.
Вартість вхідного квитка залежить від кількості днів і віку. Дітям до 3 років розваги в парку безплатні. А далі ціни варіюються в такому діапазоні (одноденний квиток):
- від 4 до 11 років — 44 євро;
- від 12 до 60 років — 52 євро;
- від 60 років — 44 євро.
Стільки коштують онлайн-квитки, придбані на сайті заздалегідь. Якщо заплатити за вхід на касі, то ціна збільшиться на 10 євро. Також для дітей до 12 років відвідування "Європа-Парку" нічого не коштуватиме в день їхнього народження (за умови надання свідоцтва про народження чи іншого документу).
Гардаленд, Італія
Розташований на березі озера Гарда і носить титул одного з найбільших парків атракціонів у Європі. Гості можуть розважитися в тематичних зонах відпочинку, полюбуватися квітковими декораціями, насолодитися казковою атмосферою. Навіть найвибагливіші туристи залишаться під враженнями.
На території парку є американські гірки, піратський підземний водний атракціон, 4D-кінотеатр, безліч ресторанів. Родзинка локації — зона Jungle Rapids, де потрібно долати перешкоди на легкому надувному човнику, ховатися від індіанців і диких тварин, не потрапити під виверження вулкану.
Одноденний квиток коштує 39 євро (51 євро при купівлі на касі), але в різні дні ціни можуть піднятися до 47 євро. Дітям зростом до 90 см вхід безплатний. Нічні розваги обійдуться дешевше: за квиток з 18 години вечора до 11 години ранку треба заплатити 24 євро.
Нагадаємо, компанія Radical Storage на основі відгуків відвідувачів склала рейтинг найгірших парків атракціонів. Перше місце отримав британський Alton Towers, який розчарував гостей завищеними цінами і низьким рівнем обслуговування.
Також ми писали, що весною найкраще подорожувати Європою з дітьми. У Берліні можна побачити найбільший скелет динозавра в Музеї природознавства, в Будапешті — проїхатися дитячою залізницею, а в Мадриді — розважитися в парках і на футбольних матчах.
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