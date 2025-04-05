Конкуренти Диснейленду — які парки розваг у Європі найкращі та скільки коштує вхід

Американські гірки. Фото: Tripadvisor

Коли заходить мова про парк розваг, першим на думку приходить казковий Диснейленд. Але в Європі існує чимало популярних локацій з тематичними атракціонами. Вони можуть скласти конкуренцію Диснейленду як за вартістю вхідних квитків, так і за кількістю щасливих емоцій відвідувачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими європейськими парками розваг можна замінити Диснейленд.

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Європа-Парк, Німеччина

Його вважають другим за відвідуваністю після паризького Диснейленду. На вибір гостей — сотні атракціонів, тематичні шоу-програми, екстремальні гірки та багато іншого. Локація поділена на дві тематичні зони. Перша включає сектори, що символізують країни Європи:

Італію — можна поплавати на гондолі, поїсти пасту чи піцу;

Швейцарію — випробувати себе на швидкісних атракціонах;

Ірландію — погратися на величезній дитячому майданчику;

Грецію — відвідати водний атракціон "Посейдон".

Це не вичерпний список поділу на європейські держави. Поціновувачі фентезійних світів можуть побувати в чарівних тематичних секторах, наприклад, Царстві динозаврів, Крижаному Королівстві, Зачарованому лісі або Шоколадній країні.

Парк розваг "Європа-Парк" у Німеччині. Фото: Tripadvisor

Вартість вхідного квитка залежить від кількості днів і віку. Дітям до 3 років розваги в парку безплатні. А далі ціни варіюються в такому діапазоні (одноденний квиток):

від 4 до 11 років — 44 євро;

від 12 до 60 років — 52 євро;

від 60 років — 44 євро.

Стільки коштують онлайн-квитки, придбані на сайті заздалегідь. Якщо заплатити за вхід на касі, то ціна збільшиться на 10 євро. Також для дітей до 12 років відвідування "Європа-Парку" нічого не коштуватиме в день їхнього народження (за умови надання свідоцтва про народження чи іншого документу).

Вартість квитків у "Європа-Парк". Фото: скриншот

Гардаленд, Італія

Розташований на березі озера Гарда і носить титул одного з найбільших парків атракціонів у Європі. Гості можуть розважитися в тематичних зонах відпочинку, полюбуватися квітковими декораціями, насолодитися казковою атмосферою. Навіть найвибагливіші туристи залишаться під враженнями.

На території парку є американські гірки, піратський підземний водний атракціон, 4D-кінотеатр, безліч ресторанів. Родзинка локації — зона Jungle Rapids, де потрібно долати перешкоди на легкому надувному човнику, ховатися від індіанців і диких тварин, не потрапити під виверження вулкану.

Одноденний квиток коштує 39 євро (51 євро при купівлі на касі), але в різні дні ціни можуть піднятися до 47 євро. Дітям зростом до 90 см вхід безплатний. Нічні розваги обійдуться дешевше: за квиток з 18 години вечора до 11 години ранку треба заплатити 24 євро.

Парк розваг "Гардаленд" в Італії. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, компанія Radical Storage на основі відгуків відвідувачів склала рейтинг найгірших парків атракціонів. Перше місце отримав британський Alton Towers, який розчарував гостей завищеними цінами і низьким рівнем обслуговування.

Також ми писали, що весною найкраще подорожувати Європою з дітьми. У Берліні можна побачити найбільший скелет динозавра в Музеї природознавства, в Будапешті — проїхатися дитячою залізницею, а в Мадриді — розважитися в парках і на футбольних матчах.