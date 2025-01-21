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Алименты для взрослого человека — когда бывшие должны платить

21 января 2025 11:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Алименты для взрослых — кто может рассчитывать на материальную помощь после развода
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Не все знают, что после развода один из бывших супругов может претендовать на финансовую поддержку от другого. Это право остается даже после официального расторжения брака, если возникают определенные условия.

О том, в каких случаях бывший супруг или супруга может требовать алименты, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Не секрет, что супруги обязаны поддерживать друг друга финансово во время совместного проживания. Часто это называют "общим бюджетом". В то же время мало кто знает, что право на получение материальной поддержки может остаться и после официального расторжения брака. Это предусмотрено в следующих случаях:

  1. Если у человека возникла инвалидность из-за насилия или других противоправных действий во время брака.
  2. Если до пенсии осталось меньше чем 5 лет, и брак длился не менее 10 лет. В этом случае алименты назначаются после достижения пенсионного возраста.
  3. Если один из супругов из-за воспитания детей, ухода за семьей или других причин не имел возможности работать или строить карьеру. В таких случаях выплаты могут длиться до трех лет при условии, что есть финансовая потребность и бывший партнер имеет возможность помочь.
  4. Если лицо стало нетрудоспособным до момента развода или в течение года после него и нуждается в финансовой помощи. Бывший партнер должен ее предоставить при наличии материальной возможности. Согласно Семейному кодексу Украины, нетрудоспособными считаются пенсионеры (60 лет для мужчин и женщин) или лица с инвалидностью I, II или III группы.

Как происходит выплата алиментов

Алименты могут выплачиваться по согласию сторон через заключенный договор или по решению суда. Если плательщик уклоняется от выполнения условий договора, то взыскание возможно на основе исполнительной надписи нотариуса. В таких случаях наличие брачного статуса уже не имеет значения.

Ранее мы писали, что алименты представляют собой регулярную финансовую поддержку, которую один из родителей предоставляет ребенку в случае, если они не проживают вместе. Эти выплаты должны покрывать базовые потребности ребенка и способствовать его гармоничному развитию.

Также мы рассказывали, что после смерти родителей дети являются главными претендентами на наследственное имущество. Однако следует учитывать, что вопрос наследства часто становится источником конфликтов даже в тесном семейном кругу. Особенно в ситуациях, когда наследниками являются дети из разных браков.

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