Аліменти для дорослих — хто може розраховувати на матеріальну допомогу після розлучення

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Не всі знають, що після розлучення один із колишнього подружжя може претендувати на фінансову підтримку іншого. Це право залишається навіть після офіційного розірвання шлюбу, якщо виникають певні умови.

Про те, в яких випадках колишній чоловік чи дружина може вимагати аліменти, пояснили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Коли потрібно платити аліменти дорослій людині

Не є таємницею, що подружжя зобов’язане підтримувати одне одного фінансово під час спільного проживання. Часто це називають "спільним бюджетом". Водночас мало хто знає, що право на отримання матеріальної підтримки може залишитися й після офіційного розірвання шлюбу. Це передбачено в таких випадках:

Якщо у людини виникла інвалідність через насильство чи інші протиправні дії під час шлюбу. Якщо до пенсії залишилося менше ніж 5 років, і шлюб тривав не менше 10 років. У цьому випадку аліменти призначаються після досягнення пенсійного віку. Якщо один із подружжя через виховання дітей, догляд за родиною чи інші причини не мав змоги працювати або будувати кар’єру. У таких випадках виплати можуть тривати до трьох років за умови, що є фінансова потреба і колишній партнер має змогу допомогти. Якщо особа стала непрацездатною до моменту розлучення або протягом року після нього і потребує фінансової допомоги. Колишній партнер має її надати за наявності матеріальної можливості. Згідно з Сімейним кодексом України, непрацездатними вважаються пенсіонери (60 років для чоловіків і жінок) або особи з інвалідністю I, II чи III групи.

Як відбувається виплата аліментів

Аліменти можуть виплачуватися за згодою сторін через укладений договір або за рішенням суду. Якщо платник ухиляється від виконання умов договору, то стягнення можливе на основі виконавчого напису нотаріуса. У таких випадках наявність шлюбного статусу вже не має значення.

Раніше ми писали, що аліменти являють собою регулярну фінансову підтримку, яку один із батьків надає дитині у випадку, якщо вони не проживають разом. Ці виплати мають покривати базові потреби дитини та сприяти її гармонійному розвитку.

Також ми розповідали, що після смерті батьків діти є головними претендентами на спадкове майно. Однак слід враховувати, що питання спадщини часто стає джерелом конфліктів навіть у тісному родинному колі. Особливо в ситуаціях, коли спадкоємцями є діти з різних шлюбів.