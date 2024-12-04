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Акцизы привяжут к курсу евро — как изменится цена на сигареты

4 декабря 2024 14:41
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
В Украине сменили акцизы на табачные изделия — когда и на сколько подорожают сигареты
Человек достает пачку сигарет. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине ожидаются существенные изменения в сфере налогообложения табачных изделий. Верховная Рада приняла законопроект, который существенно повысит акцизы на сигареты и другие табачные продукты.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №11090, предусматривающий поэтапное повышение акцизного налога на табачные изделия. По словам нардепа, с 2025 года цена пачки сигарет может вырасти, по меньшей мере, на 40 гривен.

Это станет возможным благодаря новой модели, предусматривающей привязку акциза к курсу евро вместо гривны. Документ поддержали 277 депутатов, и он предусматривает следующие ключевые изменения:

  1. Привязка акцизного налога к евро.
  2. Постепенный рост акцизов на табачные изделия с 2025 по 2028 год.

Новый закон предусматривает постепенное повышение акцизных ставок на различные виды табачной продукции, что затронет как обычные сигареты, так и табак для нагрева. Подорожание составит:

  • в 2025 году: сигареты — на 35,4%, ТВЭН — на 22,2%;
  • в 2026 году: сигареты — на 17%, ТВЭН — на 11,9%;
  • в 2027 году: сигареты — на 8,8%, ТВЭН — на 4,2%;
  • в 2028 году: сигареты — на 8,2%; ТВЭН — на 4,6%.

Финансовый эффект от изменений ожидается существенным. Только в 2025 году они могут дополнительно принести в государственный бюджет около 20 миллиардов гривен. Этот шаг является частью стратегии борьбы с курением и увеличения доходов бюджета Украины.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что с 1 апреля в Украине повысили минимальную зарплату на 900 гривен. Теперь он составляет 8000 гривен, однако не все украинцы понимают, что эта сумма указана без учета налогов.

Также мы рассказывали, что финансовая ситуация украинцев в декабре может значительно усложниться. Ожидается повышение курса доллара, повышение налогов и рост цен на продукты питания.

сигареты налоги деньги курение акцизы

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