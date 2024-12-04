В Україні змінили акцизи на тютюнові вироби — коли й на скільки подорожчають цигарки

Людина дістає пачку сигарет. Фото: УНІАН

В Україні очікуються значні зміни у сфері оподаткування тютюнових виробів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що суттєво підвищить акцизи на цигарки та інші тютюнові продукти.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11090, який передбачає поетапне підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За словами нардепа, з 2025 року ціна пачки сигарет може зрости щонайменше на 40 гривень.

Це стане можливим завдяки новій моделі, яка передбачає прив’язку акцизу до курсу євро замість гривні. Документ підтримали 277 депутатів, і він передбачає такі ключові зміни:

Прив’язка акцизного податку до євро. Поступове зростання акцизів на тютюнові вироби з 2025 по 2028 рік.

Новий закон передбачає поступове підвищення акцизних ставок на різні види тютюнової продукції, що торкнеться як звичайних сигарет, так і тютюну для нагрівання. Подорожчання становитиме:

у 2025 році: сигарети — на 35,4%, ТВЕН — на 22,2%;

у 2026 році: сигарети — на 17%, ТВЕН — на 11,9%;

у 2027 році: сигарети — на 8,8%, ТВЕН — на 4,2%;

у 2028 році: сигарети — на 8,2%; ТВЕН — на 4,6%.

Фінансовий ефект від змін очікується суттєвий. Лише у 2025 році вони можуть додатково принести державному бюджету близько 20 мільярдів гривень. Цей крок є частиною стратегії боротьби з курінням, а також збільшення доходів бюджету України.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з 1 квітня в Україні підвищили мінімальну зарплату на 900 гривень. Тепер вона складає 8000 гривень, проте не всі українці розуміють, що ця сума вказана без врахування податків.

Також ми розповідали, що фінансова ситуація українців у грудні може значно ускладнитися. Очікується підвищення курсу долара, підвищення податків та зростання цін на харчові продукти.